Овечкин потребовал историческую зарплату 

Российский хоккеист Александр Овечкин может потребовать от клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» заработную плату в размере около 12 миллионов долларов за сезон. Об этом сообщает RMNB.

В 2008 году, как сообщал «Рамблер», Овечкин подписал с «Кэпиталз» 13-летний контракт на 124 миллиона долларов с зарплатой в размере 9,54 миллиона долларов за сезон. По окончании сезона 2020-2021 годов он станет свободным агентом, если он не подпишет новый контракт.

Вчера RMNB сообщил, что генеральный менеджер «Кэпиталз» Брайан Маклеллан договорился с будущими свободными агентами, в том числе Овечкиным, вести переговоры о новых контрактах до начала тренировочного сбора перед будущим сезоном.