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Овечкин потребовал историческую зарплату 

Артём Кульша 15 часов назад
Овечкин потребовал историческую зарплату
Фото: globallookpress.com
Российский хоккеист Александр Овечкин может потребовать от клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» заработную плату в размере около 12 миллионов долларов за сезон. Об этом сообщает RMNB.
В 2008 году, как сообщал «Рамблер», Овечкин подписал с «Кэпиталз» 13-летний контракт на 124 миллиона долларов с зарплатой в размере 9,54 миллиона долларов за сезон. По окончании сезона 2020-2021 годов он станет свободным агентом, если он не подпишет новый контракт.
Вчера RMNB сообщил, что генеральный менеджер «Кэпиталз» Брайан Маклеллан договорился с будущими свободными агентами, в том числе Овечкиным, вести переговоры о новых контрактах до начала тренировочного сбора перед будущим сезоном.
Тем временем собеседник, близкий к «Кэпиталз», сообщил изданию, что Овечкин может запросить зарплату в размере 12 миллионов долларов за сезон, так как превзошел ожидания по действующему контракту. 12 миллионов долларов за сезон — вторая по величине зарплата в НХЛ. Больше, 12,5 миллиона долларов за сезон, получает лишь нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.
Видео дня. Пять лучших голов 1-го тура Английской Премьер-лиги
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Хоккей , Брайан Маклеллан , Коннор Макдэвид , Александр Овечкин
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