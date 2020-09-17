14 хоккеистов российского клуба заразились COVID

В орском клубе "Южный Урал", который выступает в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), зафиксирована вспышка коронавируса. Положительные результаты тестов на COVID-19 обнаружены у 16 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба из Орска.

"При очередной сдаче тестов было выявлено наличие коронавирусной инфекции у 14 игроков "Южного Урала", одного человека из тренерского штаба и одного человека из клубного персонала", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи со вспышкой коронавируса вся команда отправлена на карантин. Из-за этого ближайшие четыре матча перенесены на неопределенный срок. У "Южного Урала" были запланированы встречи с самарским клубом ЦСК ВВС, тольяттинской "Ладой", казанским "Барсом" и "Дизелем" из Пензы.

Ранее более 40 зараженных коронавирусом хоккеистов были зафиксированы в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).