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14 хоккеистов российского клуба заразились коронавирусом 

Газета.Ru и ещё 3 9 часов назад
14 хоккеистов российского клуба заразились COVID
Фото: AP
В орском клубе "Южный Урал", который выступает в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), зафиксирована вспышка коронавируса. Положительные результаты тестов на COVID-19 обнаружены у 16 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба из Орска.

"При очередной сдаче тестов было выявлено наличие коронавирусной инфекции у 14 игроков "Южного Урала", одного человека из тренерского штаба и одного человека из клубного персонала", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи со вспышкой коронавируса вся команда отправлена на карантин. Из-за этого ближайшие четыре матча перенесены на неопределенный срок. У "Южного Урала" были запланированы встречи с самарским клубом ЦСК ВВС, тольяттинской "Ладой", казанским "Барсом" и "Дизелем" из Пензы.
Ранее более 40 зараженных коронавирусом хоккеистов были зафиксированы в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
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