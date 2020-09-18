Шестеро россиян сыграют в финале Кубка Стэнли 

Шестеро российских хоккеистов сыграют в финале Кубка Стэнли 2020 года. Об этом сообщает «Спортс.ру» (Sports.ru).
Ранее, как сообщал «Рамблер», клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в финале западной конференции со счетом 4:1. Сегодня «Тампа-Бэй Лайтнинг» в овертайме со счетом 1:2 победила «Нью-Йорк Айлендерс» в шестом матче финала восточной конференции. Итоговый счет серии — 4:2.
Таким образом, в финале Кубка Стэнли текущего года сыграют шесть россиян — выступающие за «Даллас» голкипер Антон Худобин и форварды Александр Радулов и Денис Гурьянов и играющие за «Тампу» нападающий Никита Кучеров, защитник Михаил Сергачев и вратарь Андрей Василевский.
«Это будет четвертый случай в истории НХЛ, когда в финальной серии сыграют шестеро или больше россиян», — отмечает «Спортс.ру».