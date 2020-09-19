Исход финала Кубка Стэнли решат российские вратари

«Понятно, что от «Тампы» больше ждут победы. Но и у «Далласа» очень сильная команда с хорошей атакой. Особенно надо отметить первое звено, где Александр Радулов играет с Джейми Бенном и Тайлером Сегином. Они отлично действуют в большинстве. И многое будет зависеть от того, как проявят себя вратари. Если Антон Худобин будет так же стоять на ушах, как в серии с «Вегасом», то у «Тампы» могут быть проблемы», — приводят слова Яшина «Известия».