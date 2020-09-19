Светлов возглавил хоккейный клуб «Амур»

Олимпийский чемпион Игр в Калгари в составе сборной СССР Сергей Светлов назначен главным тренером хабаровского хоккейного клуба "Амур", сообщили РИА Новости в пресс-службе клуба.
В конце июля пост главного тренера "Амура" покинул Александр Гулявцев, исполняющим обязанности главного тренера команды был назначен Павел Торгаев.
"Амур" в настоящее время находится в Челябинске, где 20 сентября проведет матч регулярного чемпионата КХЛ против местного "Трактора".
"Тренерский штаб, работавший с командой в начале сезона, останется без изменений. Светлов уже находится в Челябинске и приступил к своим обязанностям", — сообщили в пресс-службе.
"В его (Светлова) штаб войдут Павел Торгаев, Александр Юдин и Олег Филимонов", — отмечается в сообщении на сайте клуба.
Светлов уже тренировал "Амур" в течение нескольких месяцев в 2010 году. Последние два сезона 59-летний специалист был главным тренером владивостокского "Адмирала", на протяжении карьеры он также работал с тольяттинской "Ладой" и подмосковным "Атлантом".
"Амур" в семи матчах регулярного чемпионата КХЛ одержал одну победу и занимает предпоследнее место в таблице Восточной конференции.