Светлов возглавил хоккейный клуб «Амур»

"Амур" в настоящее время находится в Челябинске, где 20 сентября проведет матч регулярного чемпионата КХЛ против местного "Трактора"

"Тренерский штаб, работавший с командой в начале сезона, останется без изменений. Светлов уже находится в Челябинске и приступил к своим обязанностям", — сообщили в пресс-службе.

"В его (Светлова) штаб войдут Павел Торгаев, Александр Юдин и Олег Филимонов", — отмечается в сообщении на сайте клуба.

Светлов уже тренировал "Амур" в течение нескольких месяцев в 2010 году. Последние два сезона 59-летний специалист был главным тренером владивостокского "Адмирала", на протяжении карьеры он также работал с тольяттинской "Ладой" и подмосковным "Атлантом".

"Амур" в семи матчах регулярного чемпионата КХЛ одержал одну победу и занимает предпоследнее место в таблице Восточной конференции.