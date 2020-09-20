Комиссар НХЛ назвал примерные сроки начала нового сезона 

Новый сезон Национальной хоккейной лиги может стартовать в конце текущего или в начале 2021 года, допустил комиссар НХЛ Гэри Беттмэн

Ранее в лиге называли 1 декабря днем старта сезона 2020/2021, однако Беттмэн заявил, что это не более чем условная дата.

— Я не удивлюсь, если это произойдет в конце декабря, а может, и в январе, — отметил глава НХЛ.

Беттмэн также раскрыл подробности предстоящего сезона: в рамках регулярного чемпионата запланированы по 82 матча для каждого клуба, при этом велика вероятность проведения игр при пустых трибунах.

Окончательные решения относительно нового сезона еще не приняты в связи с неопределенностью на фоне распространения коронавирусной инфекции, цитирует Беттмэна Sportsnet.