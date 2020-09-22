Охота на Кучерова: впечатали в борт и ударили в голову

Никита ответил на грубость ассистентским дублем, а мог сделать и хет-трик из голевых передач.

Второй матч финала Кубка Стэнли между «Тампой» и «Далласом» получился очень непростым для одного из лидеров «Лайтнинг» Никиты Кучерова. С одной стороны, россиянин сыграл результативно, оформив ассистентский дубль и установив новый рекорд клуба по очкам, набранным в одном плей-офф. С другой, Никите очень прилично досталось от злющего «Далласа», а если учесть, что проблемы со здоровьем у Кучерова уже были, всё это может отразиться на его эффективности в дальнейшем.

#GoBolts Nikita Kucherov collision with #GoStars Jamie Benn pic.twitter.com/mQNcjrz8sP— Here's Your Replay ⬇️ (@TheReplayGuy) September 22, 2020 Моментов, когда за Никиту можно было беспокоиться, было три. Сначала против Кучерова выступил капитан «Далласа» Джейми Бенн , который на чистом льду опрокинул россиянина жёстким силовым приёмом. Причём удар пришёлся отчасти в голову нападающему «Тампы», который, кроме всего прочего, не владел шайбой в момент атаки. Арбитры, к возмущению многих болельщиков «Лайтнинг», этот эпизод оставили без внимания и никакого наказания Бенн за это не понёс.

#TBLightning's Kucherov takes a stick to the helmet from Janmark and #GoBolts go on the power play for the first time tonight against #GoStars. #TBLvsDAL pic.twitter.com/rS8LFlOWHg— 𝙼𝚊𝚛𝚒 𝙵𝚊𝚒𝚎𝚕𝚕𝚘 (wears a mask) (@faiello_mari) September 22, 2020 Затем Кучерову прилично досталось от форварда «Старз» Маттиаса Янмарка, который крайне неаккуратно сыграл высоко поднятой клюшкой. Кучеров уже убегал от соперника, когда тот не удержался и рубанул соперника по плечу, задев крюком шлем. Это нарушение арбитры заметили, выписав шведу малый штраф.

И если в двух предыдущих эпизодах Никита сумел избежать травмы и продолжил матч, то чуть позже снова попал в переделку. На этот раз он пытался отработать в обороне и остановить быструю контратаку «Далласа», которую возглавил защитник Джейми Олексяк . Мешая нанести бросок, Кучеров не удержался на ногах и на полном ходу врезался спиной в борт — мгновение спустя в него врезался Олексяк.

Кучеров с видимым усилием поднялся со льда и некоторое время сидел на скамейке запасных, опустив голову. Было ясно, что россиянину прилично досталось, и через несколько минут он ушёл в раздевалку.

«Я ушёл, потому что мой визор был сломан. Я поменял его», — отмахнулся Кучеров от неприятного вопроса во время послематчевой пресс-конференции.

Дело, конечно, было не в визоре, но мужественный россиянин вскоре вернулся на лёд и поучаствовал в двух голах своей команды. А его великолепный пас на Ондржея Палата, благодаря которому «Тампа» повела со счётом 2:0, показал, что Кучеров готов играть через боль и не намерен жаловаться.

«Он просто босс этого плей-офф. Получил жёсткий удар от Бенна, клюшкой в голову от Янмарка, заблокировал Олексяка. Ушёл ненадолго в раздевалку, но только лишь для того, чтобы организовать два гола своей команды невероятными передачами», — восхитился обозреватель The Athletic Томас Дранс.