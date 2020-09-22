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Кучерова впечатали в борт и ударили в голову. Случайность, или охота на русскую звезду? 

Чемпионат.com и ещё 32 2 часа назад
Охота на Кучерова: впечатали в борт и ударили в голову
Фото: Bruce Bennett/Getty Images
Никита ответил на грубость ассистентским дублем, а мог сделать и хет-трик из голевых передач.
Кучеров отличился в матче против "Коламбуса"
Второй матч финала Кубка Стэнли между «Тампой» и «Далласом» получился очень непростым для одного из лидеров «Лайтнинг» Никиты Кучерова. С одной стороны, россиянин сыграл результативно, оформив ассистентский дубль и установив новый рекорд клуба по очкам, набранным в одном плей-офф. С другой, Никите очень прилично досталось от злющего «Далласа», а если учесть, что проблемы со здоровьем у Кучерова уже были, всё это может отразиться на его эффективности в дальнейшем.
Моментов, когда за Никиту можно было беспокоиться, было три. Сначала против Кучерова выступил капитан «Далласа» Джейми Бенн, который на чистом льду опрокинул россиянина жёстким силовым приёмом. Причём удар пришёлся отчасти в голову нападающему «Тампы», который, кроме всего прочего, не владел шайбой в момент атаки. Арбитры, к возмущению многих болельщиков «Лайтнинг», этот эпизод оставили без внимания и никакого наказания Бенн за это не понёс.
Затем Кучерову прилично досталось от форварда «Старз» Маттиаса Янмарка, который крайне неаккуратно сыграл высоко поднятой клюшкой. Кучеров уже убегал от соперника, когда тот не удержался и рубанул соперника по плечу, задев крюком шлем. Это нарушение арбитры заметили, выписав шведу малый штраф.
И если в двух предыдущих эпизодах Никита сумел избежать травмы и продолжил матч, то чуть позже снова попал в переделку. На этот раз он пытался отработать в обороне и остановить быструю контратаку «Далласа», которую возглавил защитник Джейми Олексяк. Мешая нанести бросок, Кучеров не удержался на ногах и на полном ходу врезался спиной в борт — мгновение спустя в него врезался Олексяк.
Кучеров с видимым усилием поднялся со льда и некоторое время сидел на скамейке запасных, опустив голову. Было ясно, что россиянину прилично досталось, и через несколько минут он ушёл в раздевалку.

«Я ушёл, потому что мой визор был сломан. Я поменял его», — отмахнулся Кучеров от неприятного вопроса во время послематчевой пресс-конференции.

Дело, конечно, было не в визоре, но мужественный россиянин вскоре вернулся на лёд и поучаствовал в двух голах своей команды. А его великолепный пас на Ондржея Палата, благодаря которому «Тампа» повела со счётом 2:0, показал, что Кучеров готов играть через боль и не намерен жаловаться.

«Он просто босс этого плей-офф. Получил жёсткий удар от Бенна, клюшкой в голову от Янмарка, заблокировал Олексяка. Ушёл ненадолго в раздевалку, но только лишь для того, чтобы организовать два гола своей команды невероятными передачами», — восхитился обозреватель The Athletic Томас Дранс.

«Я побил клубный рекорд Брэда Ричардса по очкам за один плей-офф? Мы приехали сюда не для того, чтобы бить рекорды. Мы приехали за Кубком Стэнли», — заявил Кучеров, который мог бы оформить и ассистенский хет-трик, если бы во втором периоде Седрик Пакетт после его передачи не угодил в штангу. Было понятно, что Кучеров не намерен комментировать поступки соперников, которые, с одной стороны, можно было расценить как случайность, а с другой — как целенаправленную охоту против русской звезды «молний». «Давайте, ударьте его. Толкните его на лёд. Делайте всё, что в ваших силах. Чем больше вы будете стараться ударить Никиту Кучерова, тем лучше он будет играть. „Звёзды“ послали ему месседж тремя жёсткими моментами, а он вернулся и ответил там, где это было больнее всего — на табло», — резюмировал автор Tampa Bay Times Фрэнк Пастор.
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Комментарии 3
Хоккей , Джейми Олексяк , Брэд Ричардс , Седрик Пакетт , Джейми Бенн , Никита Кучеров
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