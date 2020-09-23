Игроки НХЛ злоупотребляли наркотиками

Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) злоупотребляли алкогольными напитками и конфетами с каннабисом во время нахождения в "пузыре" в Торонто и Эдмонтоне, сообщает ESPN.

Журналисты телеканала провели анонимный опрос среди хоккеистов лиги о жизни в изоляции.

"В Торонто в отеле был один бар, где собирались по 10-15 игроков, среди которых были как звезды, так и игроки четвертых звеньев", — завил один из игрковов команды Восточной конференции.

Он отметил, что что каждая команда время от времени расслаблялась спиртным, а чем дальше клуб шел по сетке плей-офф, тем больше становилось выпивки.

Игрок клуба Западной конференции сообщил, что хоккеисты употребляли жевательные мармеладки с каннабисом.

"Но это не означало, что игроки принимали их, чтобы покайфовать и ничего не делать", — добавил ветеран команды Запада.

В настоящее время в Эдмонтоне проходит финал Кубка Стэнли между "Даллас Старз" и "Тампа-Бэй Лайтнинг". Счет в серии до четырех побед равный — 1-1.

Ранее сообщалось, что НХЛ намерена провести полноценный сезон-2020/2021.