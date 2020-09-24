Русский хоккеист побил рекорд Буре и «сделал» Овечкина

Sport24 предупреждал и это случилось. Никита Кучеров стал одним из главных действующих лиц третьего матча финала Национальной хоккейной лиги-2020 и помог «Тампе» выйти вперед в серии с «Далласом». Уже на 6-й минуте игры Кучеров подкараулил обрез Миро Хейсканена , вывалился «1 в 0» и точно бросил, не став сближаться с Антоном Худобиным . Есть 7-й гол в розыгрыше Кубка Стэнли!

Во второй двадцатиминутка, когда «Тампа» просто уничтожала соперника, Никита напомнил еще об одном своем таланте — умении раздавать красивые/хитрые/своевременные голевые передачи. В очередной раз повезло Брэйдену Поинту, с которым россиянин поделился шайбой при выходе «2 в 1». Есть 23-й ассист и 30-е очко в плей-офф-2020!

В итоге «Лайтнинг» без каких-либо проблем довели дело до победы, а Никита в очередной раз серьезно переписал историю НХЛ и своего клуба.

Во-первых, Никита вышел на чистое восьмое место в списке лучших русских бомбардиров Кубка Стэнли (91 очко), обогнав Сергея Гончара , и на чистое восьмое место в списке лучших русский снайперов плей-офф НХЛ (36 голов), побив личный рекорд Павла Буре

Opening the scoring for his @TBLightning early in the 1st period of Game 4 tonight, Nikita Kucherov has tied Sergei Gonchar for the 8th most career #StanleyCup Playoff points (90) & also has passed Pavel Bure for 8th all-time in career playoff goals (36) by a Russian-born player pic.twitter.com/XxfX4PCmSA— StatsCentre (@StatsCentre) September 24, 2020

Кучеров набрал 90 кубковых очков за 87 матчей. Быстрее него это делали лишь 7 вингеров в истории.

30 очков россиянина в одном плей-офф — 6-й европейский результат в истории. Никита оторвался от Александра Овечкина с его 27 баллами в розыгрыше Кубка Стэнли-2018 и вплотную подобрался к Буре, который набирал 31-очков в 1994-м году.

Collecting 1 goal and 1 assist in a 5-2 @TBLightning win that has them up 2-1 in the 2020 #StanleyCup Final vs the Stars, Nikita Kucherov has 7 goals & 23 assists for 30 point in just 22 games. It makes him the 5th player (6th time) on this list of European superstars in the NHL pic.twitter.com/9XpVQI84LD— StatsCentre (@StatsCentre) September 24, 2020

В рейтинге лучших русских ассистентов плей-офф НХЛ Кучеров также переместился на 8-ю позицию. Теперь у него 55 результативных передач, столько же у Алексея Ковалева , вот только форварду «Тампы» потратил на это почти на 40 матчей меньше.

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23 передачи в одном плей-офф — российский рекорд! Предыдущее достижение принадлежало Евгению Малкину , но сегодня Никита его обошел.

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Если порыться в статистике можно найти еще десятки новых достижений Кучерова, масштабом поменьше. Но главное, что сегодня он стал еще на один шаг ближе к главной цели. Ее нападающй не скрывает.

Мы приехали сюда не для того, чтобы бить рекорды. Мы приехали за Кубком Стэнли.