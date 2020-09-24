Русский хоккеист побил рекорд Буре и «сделал» Овечкина

Sport24 предупреждал и это случилось. Никита Кучеров
стал одним из главных действующих лиц третьего матча финала Национальной хоккейной лиги-2020 и помог «Тампе» выйти вперед в серии с «Далласом». Уже на 6-й минуте игры Кучеров подкараулил обрез Миро Хейсканена
, вывалился «1 в 0» и точно бросил, не став сближаться с Антоном Худобиным
. Есть 7-й гол в розыгрыше Кубка Стэнли!
Во второй двадцатиминутка, когда «Тампа» просто уничтожала соперника, Никита напомнил еще об одном своем таланте — умении раздавать красивые/хитрые/своевременные голевые передачи. В очередной раз повезло Брэйдену Поинту, с которым россиянин поделился шайбой при выходе «2 в 1». Есть 23-й ассист и 30-е очко в плей-офф-2020!
В итоге «Лайтнинг» без каких-либо проблем довели дело до победы, а Никита в очередной раз серьезно переписал историю НХЛ и своего клуба.
Во-первых, Никита вышел на чистое восьмое место в списке лучших русских бомбардиров Кубка Стэнли (91 очко), обогнав Сергея Гончара
, и на чистое восьмое место в списке лучших русский снайперов плей-офф НХЛ (36 голов), побив личный рекорд Павла Буре
.
Кучеров набрал 90 кубковых очков за 87 матчей. Быстрее него это делали лишь 7 вингеров в истории.
30 очков россиянина в одном плей-офф — 6-й европейский результат в истории. Никита оторвался от Александра Овечкина
с его 27 баллами в розыгрыше Кубка Стэнли-2018 и вплотную подобрался к Буре, который набирал 31-очков в 1994-м году.
В рейтинге лучших русских ассистентов плей-офф НХЛ Кучеров также переместился на 8-ю позицию. Теперь у него 55 результативных передач, столько же у Алексея Ковалева
, вот только форварду «Тампы» потратил на это почти на 40 матчей меньше.
23 передачи в одном плей-офф — российский рекорд! Предыдущее достижение принадлежало Евгению Малкину
, но сегодня Никита его обошел.
Если порыться в статистике можно найти еще десятки новых достижений Кучерова, масштабом поменьше. Но главное, что сегодня он стал еще на один шаг ближе к главной цели. Ее нападающй не скрывает.
Мы приехали сюда не для того, чтобы бить рекорды. Мы приехали за Кубком Стэнли.
Никита Кучеров, нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг»
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