Русский хоккеист побил рекорд Буре и «сделал» Овечкина

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
18 сентября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Краснодар
Краснодар
20:00
Химки Химки
18 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Хетафе
Хетафе
22:00
Осасуна Осасуна
18 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Бавария
Бавария
21:30
Шальке-04 Шальке-04
19 сентября

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Урал
Урал
16:30
Зенит Зенит
Ростов
Ростов
19:00
Ротор Ротор
19 сентября

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
17:00
Эйбар Эйбар
Сельта
Сельта
22:00
Валенсия Валенсия
19 сентября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Вердер
Вердер
16:30
Герта Герта
Кёльн
Кёльн
16:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Унион
Унион
16:30
Аугсбург Аугсбург
19 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Эвертон
Эвертон
14:30
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
17:00
Фулхэм Фулхэм
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
19:30
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
20 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
14:00
ЦСКА ЦСКА
Арсенал
Арсенал
14:00
Сочи Сочи
Рубин
Рубин
16:30
Спартак М Спартак М
20 сентября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Леванте
Леванте
×
Атлетико М Атлетико М
Уэска
Уэска
17:00
Кадис Кадис
Гранада
Гранада
19:30
Алавес Алавес
20 сентября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
16:30
Майнц Майнц
Вольфсбург
Вольфсбург
19:00
Байер Байер
20 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
14:00
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
16:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Челси
Челси
18:30
Ливерпуль Ливерпуль
21 сентября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Динамо М
Динамо М
19:00
Ахмат Ахмат
21 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Бетис
Бетис
22:00
Вальядолид Вальядолид
21 сентября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
20:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
22:15
Манчестер Сити Манчестер Сити
25 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Герта
Герта
21:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
26 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Тамбов
Тамбов
14:00
Спартак М Спартак М
Зенит
Зенит
16:30
Уфа Уфа
Сочи
Сочи
20:00
Краснодар Краснодар
26 сентября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Байер
Байер
16:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Майнц
Майнц
16:30
Штутгарт Штутгарт
Аугсбург
Аугсбург
16:30
Боруссия Д Боруссия Д
26 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
14:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
17:00
Эвертон Эвертон
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
19:30
Челси Челси
27 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Арсенал
Арсенал
14:00
Ростов Ростов
Ахмат
Ахмат
16:30
Урал Урал
Ротор
Ротор
19:00
Рубин Рубин
27 сентября

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Осасуна
Осасуна
00:00
Леванте Леванте
Барселона
Барселона
00:00
Вильярреал Вильярреал
Атлетико М
Атлетико М
00:00
Гранада Гранада
27 сентября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
16:30
Бавария Бавария
Фрайбург
Фрайбург
19:00
Вольфсбург Вольфсбург
27 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
14:00
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
16:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Сити
Манчестер Сити
18:30
Лестер Сити Лестер Сити
28 сентября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Химки
Химки
19:00
Динамо М Динамо М
28 сентября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Фулхэм
Фулхэм
20:00
Астон Вилла Астон Вилла
Ливерпуль
Ливерпуль
22:15
Арсенал Арсенал
30 сентября

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
00:00
Валенсия Валенсия
Реал Мадрид
Реал Мадрид
00:00
Вальядолид Вальядолид
Гранада
Гранада
00:00
Осасуна Осасуна

Побил рекорд Буре и оторвался от Овечкина. Русский хоккеист Кучеров переписывает историю НХЛ и «Тампы» 

Sport24 и ещё 58 4 часа назад
Русский хоккеист побил рекорд Буре и «сделал» Овечкина
Фото: Sport24
Sport24 предупреждал и это случилось. Никита Кучеров стал одним из главных действующих лиц третьего матча финала Национальной хоккейной лиги-2020 и помог «Тампе» выйти вперед в серии с «Далласом». Уже на 6-й минуте игры Кучеров подкараулил обрез Миро Хейсканена, вывалился «1 в 0» и точно бросил, не став сближаться с Антоном Худобиным. Есть 7-й гол в розыгрыше Кубка Стэнли!
Во второй двадцатиминутка, когда «Тампа» просто уничтожала соперника, Никита напомнил еще об одном своем таланте — умении раздавать красивые/хитрые/своевременные голевые передачи. В очередной раз повезло Брэйдену Поинту, с которым россиянин поделился шайбой при выходе «2 в 1». Есть 23-й ассист и 30-е очко в плей-офф-2020!
В итоге «Лайтнинг» без каких-либо проблем довели дело до победы, а Никита в очередной раз серьезно переписал историю НХЛ и своего клуба.
Во-первых, Никита вышел на чистое восьмое место в списке лучших русских бомбардиров Кубка Стэнли (91 очко), обогнав Сергея Гончара, и на чистое восьмое место в списке лучших русский снайперов плей-офф НХЛ (36 голов), побив личный рекорд Павла Буре.
Кучеров набрал 90 кубковых очков за 87 матчей. Быстрее него это делали лишь 7 вингеров в истории.
Охота на Кучерова: впечатали в борт и ударили в голову
30 очков россиянина в одном плей-офф — 6-й европейский результат в истории. Никита оторвался от Александра Овечкина с его 27 баллами в розыгрыше Кубка Стэнли-2018 и вплотную подобрался к Буре, который набирал 31-очков в 1994-м году.
В рейтинге лучших русских ассистентов плей-офф НХЛ Кучеров также переместился на 8-ю позицию. Теперь у него 55 результативных передач, столько же у Алексея Ковалева, вот только форварду «Тампы» потратил на это почти на 40 матчей меньше.
Sport24
23 передачи в одном плей-офф — российский рекорд! Предыдущее достижение принадлежало Евгению Малкину, но сегодня Никита его обошел.
Sport24
Если порыться в статистике можно найти еще десятки новых достижений Кучерова, масштабом поменьше. Но главное, что сегодня он стал еще на один шаг ближе к главной цели. Ее нападающй не скрывает.

Мы приехали сюда не для того, чтобы бить рекорды. Мы приехали за Кубком Стэнли.

Никита Кучеров, нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Видео дня. Лучшие голы 2-го тура Английской Премьер-лиги
Sport24: последние новости
Канадец ударил русского хоккеиста локтем в голову. Кучеров ответил Бенну красивыми пасами и рекордами Канадец ударил русского хоккеиста локтем в голову. Кучеров ответил Бенну красивыми пасами и рекордами НХЛ восьмую неделю подряд не выявляет случаев заражения коронавирусом НХЛ восьмую неделю подряд не выявляет случаев заражения коронавирусом КХЛ назвала даты проведения двух перенесенных матчей «Йокерита» КХЛ назвала даты проведения двух перенесенных матчей «Йокерита»
Комментарии 1
Хоккей , Алексей Ковалев , Евгений Малкин , Миро Хейсканен , Александр Овечкин , Антон Худобин , Сергей Гончар , Павел Буре , Никита Кучеров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Когда результат превосходит ожидания
Когда результат превосходит ожидания
«Тутберидзе уедет — и золотые девочки закончатся»
«Тутберидзе уедет — и золотые девочки закончатся»
«Кому его победы, России или Украине?»
«Кому его победы, России или Украине?»
Это скандал: Опубликована переписка Рудковской и Загитовой
Это скандал: Опубликована переписка Рудковской и Загитовой
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
00:13
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Орсер назвал проблему, с которой не смог справиться
00:32
Орсер назвал проблему, с которой не смог справиться
Фигурное катание
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
00:34
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
Летние виды спорта
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Олимпийская чемпионка раскритиковала курорты Крыма
00:58
Олимпийская чемпионка раскритиковала курорты Крыма
Летние виды спорта Прочее
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение