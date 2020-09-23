КХЛ определила двух перенесенных матчей «Барыса»

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) утвердила даты двух перенесенных матчей регулярного чемпионата с участием "Барыса" из Нур-Султана. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

17 сентября стало известно, что шесть матчей "Барыса" перенесены на другие даты из-за случаев заражения коронавирусом в команде. Первично положительными оказались результаты тестов на коронавирусную инфекцию у двадцати членов команды и тренерского штаба "Барыса". Команда ушла на двухнедельный карантин.

"Барыс" в турнирной таблице Восточной конференции занимает седьмое место, набрав семь очков в шести матчах.