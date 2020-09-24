Белорус отправил россиянина в нокдаун в матче КХЛ 

Игроки сбросили перчатки, после чего белорус одним ударом отправил россиянина в нокдаун. В ход поединка вмешались судьи, оба хоккеиста получили по пять минут штрафа.

Матч прошел в четверг, 24 сентября, в Уфе. Победу со счетом 3:1 одержал « Салават Юлаев ».