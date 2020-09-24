Российский хоккеист погиб в уличной драке 

Айтишник из Омска случайно убил хоккеиста в драке, передает местное издание Om1.

По словам подозреваемого в убийстве, погибший игрок ХК «Олимп» любительской Альтернативной хоккейной лиги был пьян. Он с друзьями инициировал драку с компанией молодых людей возле кафе «Калинка» в поселке Новоомский.

Хоккеист бросился на одного из молодых людей, а проходивший мимо айтишник решил остановить конфликт, заступившись за избиваемого. В ходе драки айтишник дважды ударил хоккеиста ногой в область челюсти. После второго удара хоккеист скончался на месте.

«Михаил присел и все равно продолжал на меня кидаться, пытаясь меня взять за ногу и опрокинуть. В этот момент я ударяю его второй раз в область бороды и шеи. Я не мог убежать, стояла супруга, я не мог её оставить, потому мне и пришлось обороняться, чтобы он успокоился. Я его ударил второй раз, и он сел», — рассказал подозреваемый.

Мужчина признал свою вину, однако говорит, что убил оппонента случайно. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Как писал «Рамблер», на прошлой неделе в одной из воинских частей в Свердловской области погиб военнослужащий-контрактник. Один из его сослуживцев баловался с оружием и случайно выстрелил в него. Ранение оказалось смертельным.