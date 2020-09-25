Российский игрок НХЛ сравнил Канаду с Россией 

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев сравнил Россию с Канадой. Об этом сообщает Sport24.

По словам спортсмена, он сразу почувствовал разницу в плане внимания общественности к хоккею. «Когда на каждую тренировку приходит по 30 журналистов, трудно ее не заметить. У тебя постоянно берут интервью, все время снимают камеры. Контраст с Россией есть», — рассказал игрок.

Михеев добавил, что считает Торонто мировой столицей хоккея. Россиянин также отметил, что его не очень часто узнают на улице.