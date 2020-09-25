Минское «Динамо» одержало четвертую победу подряд 

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Кучеров о 2-1 в серии с «Далласом»: «Чем проще играем, тем большего успеха добиваемся. Надо сделать это еще 2 раза»

Матыцин о россиянах в финале Кубка Стэнли: «Это подтверждает, что у нас есть система подготовки»

Береглазов, Варфоломеев и Игошев не пошли в армию после дачи взятки администратору «Магнитки»