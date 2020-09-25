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Минское «Динамо» одержало четвертую победу подряд
Sports.ru
31 минуту назад
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Sports.ru
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Команда тренера
Крэйга Вудкрофта
продлила победную серию до четырех игр.
До этого минчане победили
«Спартак»
(4:3 ОТ), «Витязь» (4:2) и «Сибирь» (5:4).
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