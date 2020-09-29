Америка говорит: «Браво, русская мафия!»

«Браво, русская мафия! Кучеров и Василевский это заслужили!»
«Кучеров был настоящим MVP».
«Я только что увидел улыбку Кучерова. 2020-й — дикий».
«Как здорово видеть Кучерова таким счастливым. Мне кажется, он никогда не проявляет эмоций, поэтому круто на это смотреть».
«Кучеров заслужил «Конн Смайт Трофи» на мой взгляд. Он всегда был лучшим игроком «Тампы» в плей-офф и остается им до сих пор».
«Берлинская стена возродилась в Андрее Василевском».
«Самый сложный трофей в спорте. Самый тяжелый год, чтобы его выиграть. Андрей Василевский выстоял до конца. Поздравляем, Большой Кот!»
«Счастлива за одного и только одного человека: Василевский».
«Василевский провел каждую минуту всех 25 матчей в «пузыре». Невероятно».
«Посмотрите, как спокойной и хладнокровно играет Василевский на последней минуте финала».
«Когда я вижу, как Сергачев поднимает кубок, это делает меня счастливым. Он заслужил».
«Кто сегодня выпьет больше водки: Кучеров или Сергачев?»