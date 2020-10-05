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В «Ак Барсе» выявлена вспышка коронавируса 

Газета.Ru и ещё 7 5 часов назад
В «Ак Барсе» выявлена вспышка коронавируса
Фото: РИА Новости
Трое игроков казанского "Ак Барса" заразились коронавирусом, утверждает Telegram-канал "ТрэшХоккей".
По информации источника, речь идет о нападающих Найджеле Доусе и Денисе Зарипове, а также защитнике Микажле Викстранде. Отмечается, что хоккеисты, чьи тесты на наличие опасной инфекции в организме дали положительную реакцию, отправлены на карантин.
Следующий матч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс" должен провести 5 октября. Казанский клуб встретится с "Салаватом Юлаевым".
Ранее сообщалось, что хоккеисты "Барыса" вылечились от коронавируса перед игрой со СКА.
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