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ЦСКА обыграл «Динамо» и одержал шестую подряд победу в КХЛ 

ТАСС и ещё 6 9 часов назад
ЦСКА одержал шестую подряд победу в КХЛ
Фото: РИА Новости
ЦСКА на своей площадке победил столичное "Динамо" со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене".
Шайбы на счету Михаила Науменкова (26-я минута) и Николая Голдобина (47).
Науменков в предыдущий раз отличался заброшенной шайбой в сезоне-2018/19 в матче полуфинальной серии Кубка Гагарина против СКА (3 апреля; 1:3). Для тренера бело-голубых Владимира Крикунова этот матч стал 350-м в КХЛ.
ЦСКА одержал шестую победу подряд (рижскому "Динамо" было засчитано техническое поражение) и лидирует в таблице Западной конференции с 23 очками в 13 матчах. "Динамо" с 15 очками идет четвертым. В следующем матче армейцы 10 октября сыграют в Уфе с "Салаватом Юлаевым", бело-голубые в тот же день встретятся в гостях с ярославским "Локомотивом".
В параллельном матче железнодорожники обыграли в гостях подольский "Витязь" (5:0).
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Хоккей , Михаил Науменков , Николай Голдобин , Владимир Крикунов , Локомотив , ЦСКА , Динамо , Динамо Рига , СКА
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