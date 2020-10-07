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Фулхэм Фулхэм

Старт сезона НХЛ перенесен 

Газета.Ru и ещё 12 4 часа назад
Старт сезона НХЛ перенесен
Фото: РИА Новости
Начало нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) перенесено на 1 января 2021 года.
Об этом заявил комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн, чьи слова приводятся в Twitter. Стоит отметить, что изначально сезон должен был стартовать 1 декабря.
Регулярный чемпионат сезона-2019/20 был завершен досрочно из-за коронавируса. Плей-офф НХЛ стартовал в начале августа. Игры состоялись в Эдмонтоне и Торонто без зрителей.
Кубок Стэнли — 2020 выиграла "Тампа-Бэй Лайтнинг", одолев в финальной серии "Даллас Старз".
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