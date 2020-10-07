Старт сезона НХЛ перенесен 

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Начало нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) перенесено на 1 января 2021 года.

Об этом заявил комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн , чьи слова приводятся в Twitter. Стоит отметить, что изначально сезон должен был стартовать 1 декабря.

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 был завершен досрочно из-за коронавируса. Плей-офф НХЛ стартовал в начале августа. Игры состоялись в Эдмонтоне и Торонто без зрителей.

Кубок Стэнли — 2020 выиграла "Тампа-Бэй Лайтнинг", одолев в финальной серии "Даллас Старз".

Ранее сообщалось, что форвард "Далласа" Радулов и модель Бокий стали родителями.