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Худобин вышел на рынок свободных агентов 

Спорт-Экспресс и ещё 26 12 часов назад
Худобин вышел на рынок свободных агентов
Фото: Sports.ru
Вратарь «Далласа» Антон Худобин вышел на рынок свободных агентов, сообщает журналист в Twitter Эллиотт Фридман со ссылкой на генменеджера «Старз» Джима Нилла.
Как сообщалось ранее, россиянин не пришел к соглашению по новому контракту и готов был выйти на рынок свободных агентов, если «Старз» не улучшат предложение.
В минувшем сезоне «Даллас» дошел до финала Кубка Стэнли. Худобин в регулярном сезоне провел 30 матчей, отражая 93 процента бросков. В плей-офф голкипер сыграл в 25 матчах, отражая в среднем 91,7 процента бросков.
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Хоккей , Эллиотт Фридман , Антон Худобин , Джим Нилл
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