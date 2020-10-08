У тренера «Ак Барса» выявлен коронавирус

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Главный тренер казанского "Ак Барса" Дмитрий Квартальнов и его помощники пропустят ближайший матч команды в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с "Витязем" из-за сомнительных тестов на коронавирус. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

Встреча состоится в четверг в Подольске и начнется в 19:30 мск.

"Квартальнов и его помощники пропустят матч с "Витязем". Исполнять обязанности главного тренера будет Сергей Душкин", — сообщили в пресс-службе.

Душкин является главным тренером команды Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "Барс".

"Ак Барс" набрал 19 очков после 13 матчей и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.