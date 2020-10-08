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Тренер «Ак Барса» Квартальнов пропустит матч с «Витязем» из-за подозрения на коронавирус 

ТАСС и ещё 12 6 часов назад
У тренера «Ак Барса» выявлен коронавирус
Фото: ТАСС
Главный тренер казанского "Ак Барса" Дмитрий Квартальнов и его помощники пропустят ближайший матч команды в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с "Витязем" из-за сомнительных тестов на коронавирус. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.
Встреча состоится в четверг в Подольске и начнется в 19:30 мск.

"Квартальнов и его помощники пропустят матч с "Витязем". Исполнять обязанности главного тренера будет Сергей Душкин", — сообщили в пресс-службе.

Душкин является главным тренером команды Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "Барс".
"Ак Барс" набрал 19 очков после 13 матчей и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.
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