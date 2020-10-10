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Российский игрок НХЛ порассуждал об американской политике 

Lenta.ru 7 часов назад
Российский игрок НХЛ порассуждал о политике США
Фото: Mark Humphrey / AP
Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старс» Антон Худобин порассуждал об американской политике. Его слова приводит «Чемпионат.com».
Худобин заявил, что, по мнению знакомых, кандидат в президенты от демократов Джо Байден может отрицательно повлиять на политику США. «Слышал, если его выберут, то станет хуже, чем при Трампе. Но есть и те люди, которые считают наоборот и хвалят Байдена. Думаю, что все, что происходит наверху, преподносится в новостях совершенно иначе. Это совсем другой мир», — посчитал спортсмен.
В сентябре американские фанаты назвали Худобина национальным достоянием за его выступление в пятом матче финала Кубка Стэнли против «Тампы-Бэй Лайтнинг». Тогда вратарь вышел на третье место по количеству спасений в одном плей-офф за всю историю НХЛ.
Худобин выступает за «Даллас» с 2018 года. В прошедшем сезоне он вместе с командой дошел до финала Кубка Стэнли. Голкипер также известен выступлениями за «Миннесоту Уайлд», «Бостон Брюинс», «Каролину Харрикейнс» и «Анахайм Дакс». Кроме того, он чемпион мира 2014 года в составе сборной России.
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Комментарии
Хоккей , Джозеф Байден , Антон Худобин , СБОРНАЯ РОССИИ , Чемпионат.com
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