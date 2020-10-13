«Салават Юлаев» расторг контракт с Сухачёвым

22-летний голкипер пополнил состав уфимского клуба 6 мая 2020 года в результате обмена с «Трактором». В прошлой регулярке провёл пять матчей, в которых один раз сыграл на ноль при 91,7% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,45.