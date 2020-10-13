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«Салават Юлаев» расторг контракт с голкипером Владиславом Сухачёвым

Чемпионат.com
6 часов назад
22-летний голкипер пополнил состав уфимского клуба 6 мая 2020 года в результате обмена с «Трактором». В прошлой регулярке провёл пять матчей, в которых один раз сыграл на ноль при 91,7% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,45.
«Салават Юлаев» расторг контракт с Сухачёвым
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com
В этом сезоне Владислав принял участие всего в двух матчах регулярного чемпионата КХЛ. Сухачёв пропустил восемь шайб за 78 минут игрового времени, показав коэффициенте надёжности 6,17 и процент отражённых бросков 80,0. Также на счету российского голкипера один матч в Высшей хоккейной лиге.
Хоккей,Владислав Сухачев,Салават Юлаев,
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