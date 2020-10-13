Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
17 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Зенит
Зенит
14:00
Сочи Сочи
Локомотив М
Локомотив М
16:30
Уфа Уфа
Краснодар
Краснодар
16:30
Рубин Рубин
17 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Гранада
Гранада
14:00
Севилья Севилья
Сельта
Сельта
17:00
Атлетико М Атлетико М
Реал Мадрид
Реал Мадрид
19:30
Кадис Кадис
17 октября

Бундеслига

3 из 7
Все матчи
Майнц
Майнц
16:30
Байер Байер
Фрайбург
Фрайбург
16:30
Вердер Вердер
Хоффенхайм
Хоффенхайм
16:30
Боруссия Д Боруссия Д
17 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Эвертон
Эвертон
14:30
Ливерпуль Ливерпуль
Челси
Челси
17:00
Саутгемптон Саутгемптон
Манчестер Сити
Манчестер Сити
19:30
Арсенал Арсенал
18 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Ротор
Ротор
14:00
Тамбов Тамбов
Арсенал
Арсенал
14:00
Урал Урал
ЦСКА
ЦСКА
16:30
Динамо М Динамо М
18 октября

Испанская Примера

3 из 6
Все матчи
Эйбар
Эйбар
13:00
Осасуна Осасуна
Атлетик Б
Атлетик Б
15:00
Леванте Леванте
Вильярреал
Вильярреал
17:00
Валенсия Валенсия
18 октября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Кёльн
Кёльн
16:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Шальке-04
Шальке-04
19:00
Унион Унион
18 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
14:00
Фулхэм Фулхэм
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
16:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
18:30
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
19 октября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
19:30
Бёрнли Бёрнли
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
22:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон

Задоров пожаловался на тяжелую жизнь своей бабушки 

Спорт день за днем и ещё 3 1 час назад
Задоров пожаловался на тяжелую жизнь бабушки
Фото: Instagram
Форвард «Чикаго» Никита Задоров известен своими яркими выступлениями по политическим и социальным темам. К ответному хейту он относится с пониманием. Тем более, что большинство негативных комментариев идет от ботов — с закрытых аккаунтов без фотографий. Многие настоящие люди, напротив, выражают поддержку Задорову.
Никита Задоров первым из россиян сменил команду в это межсезонье, он будет выступать за «Чикаго»

— У каждого свое мнение. Я же свое никому не навязываю, говорю то, что думаю. Видел, что иногда Кожевников высказывается против меня и Панарина. Я не буду за это его хейтить, это его политическая и социальная позиция. Но когда люди переходят на личности, задевают меня тем, что я ничего не добился и плохо играю, то это другое. В этом случае могу ответить, — приводит слова Задорова Sport24.

Ему напомнили, что в американских медиа перед выборами президента высказывают либо прореспубликанскую позицию, либо продемократическую позицию. И сразу провели параллель с Россией, где есть либо государственные каналы, либо оппозиция.

— Я не хочу сравнивать Россию с Америкой, это больная для всех тема. Но социалка в этих странах разная. У меня бабушка 40 лет работала и у нее пенсия 10 тысяч рублей. Как на это жить? Но когда есть коррупция, и с ней ничего не делается, то это уже другой вопрос, — ответил Задоров.

Видео дня. «Лидс» сыграл вничью с «Манчестер Сити»
Спорт день за днем: последние новости
«Динамо» сыграет против СКА без Крикунова «Динамо» сыграет против СКА без Крикунова Антон Худобин не может договориться с «Далласом» по новому контракту Антон Худобин не может договориться с «Далласом» по новому контракту Александр Георгиев официально стал вторым россиянином в это межсезонье, подавшим из-за контракта в арбитраж НХЛ Александр Георгиев официально стал вторым россиянином в это межсезонье, подавшим из-за контракта в арбитраж НХЛ
Комментарии 1
Хоккей , Прочее , Никита Задоров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Агент Сафонов оценил уровень интеллекта Аршавина
Агент Сафонов оценил уровень интеллекта Аршавина
Нежелание бойцов драться с Чимаевым объяснили
Нежелание бойцов драться с Чимаевым объяснили
Россияне высмеяли Исинбаеву после конфуза с Путиным
Россияне высмеяли Исинбаеву после конфуза с Путиным
Тренировка Гном Гномыча ужаснула фанатов
Тренировка Гном Гномыча ужаснула фанатов
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
00:13
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Орсер назвал проблему, с которой не смог справиться
00:32
Орсер назвал проблему, с которой не смог справиться
Фигурное катание
Российский хоккеист погиб в уличной драке
01:50
Российский хоккеист погиб в уличной драке
Хоккей
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
00:34
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
Летние виды спорта
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Олимпийская чемпионка раскритиковала курорты Крыма
00:58
Олимпийская чемпионка раскритиковала курорты Крыма
Летние виды спорта Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение