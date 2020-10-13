Задоров пожаловался на тяжелую жизнь бабушки

Форвард «Чикаго» Никита Задоров известен своими яркими выступлениями по политическим и социальным темам. К ответному хейту он относится с пониманием. Тем более, что большинство негативных комментариев идет от ботов — с закрытых аккаунтов без фотографий. Многие настоящие люди, напротив, выражают поддержку Задорову.

Никита Задоров первым из россиян сменил команду в это межсезонье, он будет выступать за «Чикаго»

— У каждого свое мнение. Я же свое никому не навязываю, говорю то, что думаю. Видел, что иногда Кожевников высказывается против меня и Панарина. Я не буду за это его хейтить, это его политическая и социальная позиция. Но когда люди переходят на личности, задевают меня тем, что я ничего не добился и плохо играю, то это другое. В этом случае могу ответить, — приводит слова Задорова Sport24.

Ему напомнили, что в американских медиа перед выборами президента высказывают либо прореспубликанскую позицию, либо продемократическую позицию. И сразу провели параллель с Россией, где есть либо государственные каналы, либо оппозиция.