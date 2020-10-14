Хоккеист «Динамо» пострадал от домашнего насилия

По данным источника, 13 октября хоккеист поссорился со своей бывшей девушкой Алиной Садековой на почве ревности. В результате завязалась потасовка, в ходе которой Тарасов получил ножевое ранение и ушиб плеча.
Впоследствии выяснилось, что Тарасов и Садекова находились в состоянии легкого алкогольного опьянения.
Заявление на свою бывшую девушку Тарасов писать не стал, сказав, что претензий не имеет.
Даниил Тарасов является воспитанником динамовской хоккейной школы. Он также выступал в НХЛ за «Сан-Хосе».