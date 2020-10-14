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Источник: нападающий «Динамо» Даниил Тарасов получил ножевое ранение в ходе ссоры со своей бывшей девушкой

Sport24иещё 24
4 часа назад
Нападающий московского «Динамо» Даниил Тарасов был ранен ножом, а также получил ушиб плеча после ссоры со своей бывшей девушкой. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Хоккеист «Динамо» пострадал от домашнего насилия
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным источника, 13 октября хоккеист поссорился со своей бывшей девушкой Алиной Садековой на почве ревности. В результате завязалась потасовка, в ходе которой Тарасов получил ножевое ранение и ушиб плеча.
Впоследствии выяснилось, что Тарасов и Садекова находились в состоянии легкого алкогольного опьянения.
Заявление на свою бывшую девушку Тарасов писать не стал, сказав, что претензий не имеет.
Даниил Тарасов является воспитанником динамовской хоккейной школы. Он также выступал в НХЛ за «Сан-Хосе».
Хоккей,Даниил Тарасов,Динамо,
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