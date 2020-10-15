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Панарин поделился мнением о перспективах киберспорта 

RT на русском и ещё 10 4 часа назад
Панарин поделился мнением о перспективах киберспорта
Фото: Reuters
Хоккеист «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин считает, что в будущем киберспортмены будут зарабатывать больше, чем представители реальных видов спорта.

«В будущем киберспортсмены будут намного популярнее обычных спортсменов или певцов. Если сейчас много зарабатывают только топы, то в будущем появятся игроки четвертого звена, как и у нас, которые зарабатывают несколько миллионов. Раньше я скептически относился к играм, а сейчас начал углубляться, посмотрел турниры по Counter-Strike. Ребята испытывают те же эмоции, что и обычные спортсмены. Круто, если это их делает счастливыми», — сказал Панарин в интервью Sport24.

Также российский хоккеист добавил, что у него есть команда по одной из кибердисциплин и он планирует её дальнейшее развитие.

«Да, есть команда по Counter-Strike. Пока что она на стадии зарождения. Мы планируем расширяться. Уже понимаем, как всё это работает. Сейчас будем расширяться, открывать еще и другие клубы. Есть планы сделать проект в Коркино. Это тоже как социальный лифт. Также стараемся двигаться в онлайн гейминг, там тоже много возможностей. Останавливаться не собираемся», — добавил Панарин.

Ранее Панарин рассказал о жизни в «пузыре» НХЛ.
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Хоккей , Артемий Панарин
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