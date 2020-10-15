Панарин: «Ел вонючую курицу и „Доширак“

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин , который является самым высокооплачиваемым русским хоккеистом, в интервью корреспонденту Sport24 Алене Гребеньковой рассказал о поездке в родное Коркино.

— Как проводите время, помимо тренировочного процесса?

— Недавно съездили с другом в Челябинскую область, в Коркино, на поезде, решили поностальгировать. Плацкарт брать не стали. Если бы меня кто-то узнал, кайфануть бы не получилось. Пришлось бы сидеть и выпивать со всем вагоном (смеется).

— А в купе не выпивали?

— Нет. Я смотрел в окно, читал книгу, ел вонючую курицу и «Доширак».

— Ездили в Коркино увидеть дедушку с бабушкой?

— Конечно. Плюс решить пару моментов по благотворительности.

— За границу пока не собираетесь?

— Пока нет. Я очень кайфую от Петербурга. Не думаю, что мне здесь надоест. Более того, я не расстроюсь, если сезон пододвинут.