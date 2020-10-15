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«Ел вонючую курицу и „Доширак“. Самый высокооплачиваемый русский хоккеист Панарин — о поездке в родное Коркино 

Sport24 и ещё 2 5 часов назад
Панарин: «Ел вонючую курицу и „Доширак“
Фото: РИА Новости
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, который является самым высокооплачиваемым русским хоккеистом, в интервью корреспонденту Sport24 Алене Гребеньковой рассказал о поездке в родное Коркино.
— Как проводите время, помимо тренировочного процесса?
— Недавно съездили с другом в Челябинскую область, в Коркино, на поезде, решили поностальгировать. Плацкарт брать не стали. Если бы меня кто-то узнал, кайфануть бы не получилось. Пришлось бы сидеть и выпивать со всем вагоном (смеется).
— А в купе не выпивали?
— Нет. Я смотрел в окно, читал книгу, ел вонючую курицу и «Доширак».
— Ездили в Коркино увидеть дедушку с бабушкой?
— Конечно. Плюс решить пару моментов по благотворительности.
— За границу пока не собираетесь?
— Пока нет. Я очень кайфую от Петербурга. Не думаю, что мне здесь надоест. Более того, я не расстроюсь, если сезон пододвинут.
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