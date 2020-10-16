«Моя кровь была по всей спальне и ванной»

«После победы в Санкт-Петербурге над ХК СКА команде московского «Динамо» был предоставлен выходной. Сбор на базе бело-голубых после выходного был назначен на 14 октября. В 16:00 состоялось собрание, на котором присутствовали все игроки команды. По окончании собрания состоялась силовая тренировка в зале, а также кросс, в котором не принял участие только Владимир Брюквин, который продолжает восстанавливаться от повреждения. Нападающий Даниил Тарасов также работал с командой на общих основаниях и не обращался к врачам за медицинской помощью или консультацией. Тем не менее Хоккейный клуб «Динамо» Москва проведет внутреннее расследование, после чего, в случае выявлений нарушений, к игроку будут применены штрафные санкции». Если информация об инциденте подтвердится, то Тарасов станет далеко не первым хоккеистом, семейный скандал которого увидел свет».
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Фото: РИА Новости
14 октября в телеграмм-канале «Baza» появилась неподтвержденная информация о том, что игрок московского «Динамо» Даниил Тарасов стал жертвой домашнего насилия. В результате бытового конфликта со своей бывшей девушкой хоккеист получил ушиб плеча и был ранен ножом. «Прибывшие на место сотрудники скорой помощи заметили, что Тарасов с Садековой перед скандалом немного выпили. В полицию Даниил обращаться не стал — сотрудникам полиции сказал, что претензий ни к кому не имеет», — сообщает «Baza». Через пару часов «Динамо» на официальном сайте прокомментировало сложившуюся ситуацию:
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