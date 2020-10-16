«Моя кровь была по всей спальне и ванной»

«После победы в Санкт-Петербурге над ХК СКА команде московского «Динамо» был предоставлен выходной. Сбор на базе бело-голубых после выходного был назначен на 14 октября. В 16:00 состоялось собрание, на котором присутствовали все игроки команды. По окончании собрания состоялась силовая тренировка в зале, а также кросс, в котором не принял участие только Владимир Брюквин, который продолжает восстанавливаться от повреждения. Нападающий Даниил Тарасов также работал с командой на общих основаниях и не обращался к врачам за медицинской помощью или консультацией. Тем не менее Хоккейный клуб «Динамо» Москва проведет внутреннее расследование, после чего, в случае выявлений нарушений, к игроку будут применены штрафные санкции». Если информация об инциденте подтвердится, то Тарасов станет далеко не первым хоккеистом, семейный скандал которого увидел свет».