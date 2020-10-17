Джо Торнтон подписал контракт с клубом НХЛ «Торонто» 

Клуб Национальной хоккейной лиги "Торонто" подписал контракт с канадским форвардом Джо Торнтоном . Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 41-летним игроком рассчитано на один сезон, зарплата канадца составит $700 тыс. До начала сезона в НХЛ Торнтон будет играть за швейцарский "Давос", с которым он подписал контракт в четверг.

На счету Торнтона 23 сезона в НХЛ за "Бостон" и "Сан-Хосе", в 2006 году стал обладателем "Арт Росс Трофи" (лучший бомбардир регулярного чемпионата) и "Харт Трофи" (самый ценный игрок регулярного чемпионата). На его счету 1815 матчей в НХЛ. В составе сборной Канады он становился двукратным обладателем Кубка мира (2004, 2016), а также олимпийским чемпионом (2010). Играя за "Давос", в 2004 году стал обладателем Кубка Шпенглера и чемпионом Швейцарии.