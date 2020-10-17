Джо Торнтон подписал контракт с клубом НХЛ «Торонто» 

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
17 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Зенит
Зенит
14:00
Сочи Сочи
Локомотив М
Локомотив М
16:30
Уфа Уфа
Краснодар
Краснодар
16:30
Рубин Рубин
17 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Гранада
Гранада
14:00
Севилья Севилья
Сельта
Сельта
17:00
Атлетико М Атлетико М
Реал Мадрид
Реал Мадрид
19:30
Кадис Кадис
17 октября

Бундеслига

3 из 7
Все матчи
Майнц
Майнц
16:30
Байер Байер
Хоффенхайм
Хоффенхайм
16:30
Боруссия Д Боруссия Д
Фрайбург
Фрайбург
16:30
Вердер Вердер
17 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Эвертон
Эвертон
14:30
Ливерпуль Ливерпуль
Челси
Челси
17:00
Саутгемптон Саутгемптон
Манчестер Сити
Манчестер Сити
19:30
Арсенал Арсенал
18 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Ротор
Ротор
14:00
Тамбов Тамбов
Арсенал
Арсенал
14:00
Урал Урал
ЦСКА
ЦСКА
16:30
Динамо М Динамо М
18 октября

Испанская Примера

3 из 6
Все матчи
Эйбар
Эйбар
13:00
Осасуна Осасуна
Атлетик Б
Атлетик Б
15:00
Леванте Леванте
Вильярреал
Вильярреал
17:00
Валенсия Валенсия
18 октября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Кёльн
Кёльн
16:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Шальке-04
Шальке-04
19:00
Унион Унион
18 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
14:00
Фулхэм Фулхэм
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
16:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
18:30
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
19 октября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
19:30
Бёрнли Бёрнли
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
22:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
23 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Эльче
Эльче
22:00
Валенсия Валенсия
23 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Штутгарт
Штутгарт
21:30
Кёльн Кёльн
23 октября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
22:00
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
24 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Динамо М
Динамо М
14:00
Сочи Сочи
Зенит
Зенит
16:30
Рубин Рубин
Краснодар
Краснодар
19:00
Спартак М Спартак М
24 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Осасуна
Осасуна
14:00
Атлетик Б Атлетик Б
Барселона
Барселона
17:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Севилья
Севилья
19:30
Эйбар Эйбар
24 октября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Бавария
Бавария
16:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Унион
Унион
16:30
Фрайбург Фрайбург
Майнц
Майнц
16:30
Боруссия М Боруссия М
24 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
14:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
Фулхэм
Фулхэм
17:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
19:30
Челси Челси

Джо Торнтон подписал контракт с клубом НХЛ «Торонто» 

ТАСС и ещё 2 6 часов назад
Джо Торнтон подписал контракт с клубом НХЛ «Торонто»
Фото: РИА Новости
Клуб Национальной хоккейной лиги "Торонто" подписал контракт с канадским форвардом Джо Торнтоном. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Соглашение с 41-летним игроком рассчитано на один сезон, зарплата канадца составит $700 тыс. До начала сезона в НХЛ Торнтон будет играть за швейцарский "Давос", с которым он подписал контракт в четверг.
На счету Торнтона 23 сезона в НХЛ за "Бостон" и "Сан-Хосе", в 2006 году стал обладателем "Арт Росс Трофи" (лучший бомбардир регулярного чемпионата) и "Харт Трофи" (самый ценный игрок регулярного чемпионата). На его счету 1815 матчей в НХЛ. В составе сборной Канады он становился двукратным обладателем Кубка мира (2004, 2016), а также олимпийским чемпионом (2010). Играя за "Давос", в 2004 году стал обладателем Кубка Шпенглера и чемпионом Швейцарии.
Видео дня. «Эвертон» обыграл «Брайтон»
ТАСС: последние новости
Российский нападающий Дадонов перешел в клуб НХЛ "Оттава" Российский нападающий Дадонов перешел в клуб НХЛ "Оттава" СКА рассчитывает на возвращение тренера Брагина в течение недели СКА рассчитывает на возвращение тренера Брагина в течение недели Главный тренер ЦСКА Никитин имеет вопросы к судьям после матча КХЛ со СКА Главный тренер ЦСКА Никитин имеет вопросы к судьям после матча КХЛ со СКА
Хоккей , Джо Торнтон
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хабиб проиграл Тухугову
Хабиб проиграл Тухугову
Рустам Хабилов перешел из UFC в Bellator
Рустам Хабилов перешел из UFC в Bellator
Трусова прекратила работу с тренером Розановым
Трусова прекратила работу с тренером Розановым
«Некрасиво и подло»: за что осудили Плющенко
«Некрасиво и подло»: за что осудили Плющенко
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
00:13
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Орсер назвал проблему, с которой не смог справиться
00:32
Орсер назвал проблему, с которой не смог справиться
Фигурное катание
Российский хоккеист погиб в уличной драке
01:50
Российский хоккеист погиб в уличной драке
Хоккей
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
00:34
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
Летние виды спорта
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Олимпийская чемпионка раскритиковала курорты Крыма
00:58
Олимпийская чемпионка раскритиковала курорты Крыма
Летние виды спорта Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение