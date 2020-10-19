Ковальчук может вернуться в Россию

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«Какие русские? Я белорус». Клуб Овечкина отправил в КХЛ 19-летнего таланта — у Протаса уже 4 гола за Минск

Ковальчук может вернуться в «Спартак» спустя почти 20 лет! Он хочет отсидеться у Знарка, пока ищет клуб в НХЛ