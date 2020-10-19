Ковальчук может вернуться в Россию

По информации Sport24, нападающий Илья Ковальчук рассматривает вариант с подписанием контракта с московским «Спартаком». Хоккеист хотел бы выступать за красно-белых до открытия тренировочных лагерей Национальной хоккейной лиги, продолжая при этом искать клуб за океаном. В НХЛ российский форвард находится в статусе неограниченно свободного агента.
Напомним, что Ковальчук является воспитанником «Спартака», а с главным тренером красно-белых Олегом Знарком он работал в СКА и сборной России.
В сезоне-2019/20 Ковальчук успел поиграть сразу за 3 клуба НХЛ — начинал кампанию в «Лос-Анджелес Кингз», затем перешел в «Монреаль Канадиенс», а завершал сезон, будучи игроком «Вашингтон Кэпиталз».