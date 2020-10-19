Тренерский штаб СКА выходит из карантина 

"С таким форсмажором мы столкнулись впервые с 2014 года. Жизнь нам бросила вызов, и я хотел бы поблагодарить всех, кто помог нам достойно пройти этот период. Мы стараемся во всем искать позитив: в этих обстоятельствах мы смогли еще больше сплотиться, проверили эффективность работы нашей системы, повысили конкуренцию внутри команды. Та молодежь, которая выходила на лед, смогла доказать, что готова решать задачи уровня КХЛ даже в таком возрасте — это поможет и СКА, и, надеюсь, сборной России", — сказал Ротенберг.