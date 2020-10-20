Трагическая история: почему оборвалась жизнь Винокурова

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Многие лидеры той команды совсем скоро уехали покорять Северную Америку. Кто-то, как Николай Хабибулин, стал в итоге обладателем Кубка Стэнли. Кто-то, как Дарюс Каспарайтис, удивлял США своим поведением на площадке и за его пределами. А Алексей Ковалев, например, задержался в Национальной хоккейной лиге на 1316 матчей — целая эпоха.

Были в золотой молодежке и те, чьи судьбы сложились трагически. Например, жизнь защитника Артема Копотя оборвалась в том же году. Перспективного защитника из Челябинска на драфте выбрал «Питтсбург», он готовился отправиться в тренировочный лагерь «Пингвинз», но в отпуске попал в аварию. Автомобиль Копотя врезался в столб, партнер по «Трактору» Андрей Сапожников вытащил Артема из машины и пытался довезти до больницы, но не успел.

Еще один победитель молодежного чемпионата мира — 92, который так и не добрался до лучшей лиги мира — воспитанник ЦСКА , форвард Денис Винокуров. На первенстве планеты он набрал 2 очка — забил хозяевам, сборной ФРГ и отличился результативной передачей во встрече с командой США. Позже Денис достойно проявил себя в ходе серии матчей команды «Русские Пингвины», созданной в рамках сотрудничества армейского клуба с тем же «Питтсбургом», против клубов ИХЛ (американо-канадская лига, существовавшая с 1945 по 2001 год) — 6 очков в 13 матчах, 4-й результат среди всех игроков «Пингвинов». Но в итоге почти всю карьеру, за исключением 5 игр в составе питерского СКА , провел в родном клубе.

Андреем Хомутовым, Александром Могильным, Сергеем Федоровым и Зато Винокуров успел стать частью еще одной золотой команды. Да какой! Успех ЦСКА-1989 ни один из следующих составов армейского клуба не мог повторить на протяжении 30 лет, пока в 2018-м это не получилось у Игоря Никитина и его хоккеистов. 31 год назад Винокуров с партнерами выиграли чемпионское звание, правда, вклад Дениса в этот успех оказался очень скромным. 16-летний нападающий провел лишь один матч и в той игре против киевского «Сокола» отметился удалением. Но сам факт, что в столь юном возрасте ему доверили место рядом с Владимиром Крутовым Павлом Буре , говорит о многом.

Самым успешным для Винокурова с точки зрения статистики оказался сезон-1994/95. В нем он набрал 25 очков в 45 матчах регулярного чемпионата Межнациональной хоккейной лиги, после чего карьера Дениса пошла вниз. В следующих сезонах он стал проводить больше времени в форме армейцев, пока вообще не покинул клуб. В регулярке РХЛ-97/98 Винокуров сыграл 5 матчей за СКА, после чего пропал с хоккейных радаров.

«Недавно узнал о чудовищной смерти Дениса Винокурова», — сообщил в одном из интервью в начале 2000-х его бывший партнер Павел Евстигнеев.

Болельщики на хоккейных форумах тогда задавались вопросом, что же кроется за словосочетанием «чудовищная смерть». В некоторых официальных источниках проскальзывал диагноз «остановка сердца», но реальность оказалась куда кошмарнее.

«Кто помнит хоккейный ЦСКА середины 90-х годов (в то время по мотивам сотрудничества в «Питтсбургом» команду называли «Русскими пингвинами» и на домашних матчах в нагрузку к билетам раздавали пиво в банках), тот наверняка вспомнит нашу первую тройку нападения Владимир Жашков (13) — Олег Белов — Альберт Лещев, защитниками с ними регулярно выходили Артур Октябрев и Александр Осадчий (7). В третьей пятерке играл «малогабаритный», но быстрый и юркий нападающий Денис Винокуров (9). В четвертой — Борис Зеленко (номер не помню). Денис Винокуров умер в 2000 году. О причинах смерти говорят разное — от остановки сердца до передозировки » — говорится в записи на одном из фанатских сайтов и, увы, вторая из возможных причин оказалась правдивой.