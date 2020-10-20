Трагическая история: почему оборвалась жизнь Винокурова

Еще один победитель молодежного чемпионата мира — 92, который так и не добрался до лучшей лиги мира — воспитанник ЦСКА
, форвард Денис Винокуров. На первенстве планеты он набрал 2 очка — забил хозяевам, сборной ФРГ и отличился результативной передачей во встрече с командой США. Позже Денис достойно проявил себя в ходе серии матчей команды «Русские Пингвины», созданной в рамках сотрудничества армейского клуба с тем же «Питтсбургом», против клубов ИХЛ (американо-канадская лига, существовавшая с 1945 по 2001 год) — 6 очков в 13 матчах, 4-й результат среди всех игроков «Пингвинов». Но в итоге почти всю карьеру, за исключением 5 игр в составе питерского СКА
, провел в родном клубе.