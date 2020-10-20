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Трагическая история русского хоккеиста. Винокуров выигрывал золото МЧМ, но умер от передозировки наркотиков

Sport24
11 часов назад
Молодежный чемпионат мира — 1992 — уникальный турнир. На нем в первый и единственный раз выступила сборная Союза независимых государств, которая и завоевала золотые награды. Открываем состав той команды и видим настоящую россыпь будущих суперзвезд: Николай Хабибулин, Алексей Житник, Дарюс Каспарайтис, Сандис Озолиньш, Алексей Ковалев, Сергей Кривокрасов, Андрей Николишин, Алексей Яшин. Некоторые из этих парней уже через полтора месяца праздновали победу на Олимпийских играх.
Трагическая история: почему оборвалась жизнь Винокурова
Фото: sport24sport24
Многие лидеры той команды совсем скоро уехали покорять Северную Америку. Кто-то, как Николай Хабибулин, стал в итоге обладателем Кубка Стэнли. Кто-то, как Дарюс Каспарайтис, удивлял США своим поведением на площадке и за его пределами. А Алексей Ковалев, например, задержался в Национальной хоккейной лиге на 1316 матчей — целая эпоха.
Были в золотой молодежке и те, чьи судьбы сложились трагически. Например, жизнь защитника Артема Копотя оборвалась в том же году. Перспективного защитника из Челябинска на драфте выбрал «Питтсбург», он готовился отправиться в тренировочный лагерь «Пингвинз», но в отпуске попал в аварию. Автомобиль Копотя врезался в столб, партнер по «Трактору» Андрей Сапожников вытащил Артема из машины и пытался довезти до больницы, но не успел.
Еще один победитель молодежного чемпионата мира — 92, который так и не добрался до лучшей лиги мира — воспитанник ЦСКА, форвард Денис Винокуров. На первенстве планеты он набрал 2 очка — забил хозяевам, сборной ФРГ и отличился результативной передачей во встрече с командой США. Позже Денис достойно проявил себя в ходе серии матчей команды «Русские Пингвины», созданной в рамках сотрудничества армейского клуба с тем же «Питтсбургом», против клубов ИХЛ (американо-канадская лига, существовавшая с 1945 по 2001 год) — 6 очков в 13 матчах, 4-й результат среди всех игроков «Пингвинов». Но в итоге почти всю карьеру, за исключением 5 игр в составе питерского СКА, провел в родном клубе.
Зато Винокуров успел стать частью еще одной золотой команды. Да какой! Успех ЦСКА-1989 ни один из следующих составов армейского клуба не мог повторить на протяжении 30 лет, пока в 2018-м это не получилось у Игоря Никитина и его хоккеистов. 31 год назад Винокуров с партнерами выиграли чемпионское звание, правда, вклад Дениса в этот успех оказался очень скромным. 16-летний нападающий провел лишь один матч и в той игре против киевского «Сокола» отметился удалением. Но сам факт, что в столь юном возрасте ему доверили место рядом с Владимиром Крутовым, Андреем Хомутовым, Александром Могильным, Сергеем Федоровым и Павлом Буре, говорит о многом.
Самым успешным для Винокурова с точки зрения статистики оказался сезон-1994/95. В нем он набрал 25 очков в 45 матчах регулярного чемпионата Межнациональной хоккейной лиги, после чего карьера Дениса пошла вниз. В следующих сезонах он стал проводить больше времени в форме армейцев, пока вообще не покинул клуб. В регулярке РХЛ-97/98 Винокуров сыграл 5 матчей за СКА, после чего пропал с хоккейных радаров.
«Недавно узнал о чудовищной смерти Дениса Винокурова», — сообщил в одном из интервью в начале 2000-х его бывший партнер Павел Евстигнеев.
Болельщики на хоккейных форумах тогда задавались вопросом, что же кроется за словосочетанием «чудовищная смерть». В некоторых официальных источниках проскальзывал диагноз «остановка сердца», но реальность оказалась куда кошмарнее.
«Кто помнит хоккейный ЦСКА середины 90-х годов (в то время по мотивам сотрудничества в «Питтсбургом» команду называли «Русскими пингвинами» и на домашних матчах в нагрузку к билетам раздавали пиво в банках), тот наверняка вспомнит нашу первую тройку нападения Владимир Жашков (13) — Олег БеловАльберт Лещев, защитниками с ними регулярно выходили Артур Октябрев и Александр Осадчий (7). В третьей пятерке играл «малогабаритный», но быстрый и юркий нападающий Денис Винокуров (9). В четвертой — Борис Зеленко (номер не помню). Денис Винокуров умер в 2000 году. О причинах смерти говорят разное — от остановки сердца до передозировки » — говорится в записи на одном из фанатских сайтов и, увы, вторая из возможных причин оказалась правдивой.
Человек, побеждавший в чемпионате союза и на первенстве мира, игравший рядом с Буре, Могильным и Хомутовым, стал жертвой наркотиков. Они оборвали его жизнь очень рано — в 28 лет.
Хоккей,Андрей Сапожников,Александр Могильный,Александр Осадчий,Сергей Кривокрасов,Альберт Лещев,Владимир Крутов,Алексей Житник,Дарюс Каспарайтис,Николай Хабибулин,Игорь Никитин,Алексей Яшин,Сергей Федоров,Павел Буре,Олег Белов,Андрей Николишин,Алексей Ковалев,Андрей Хомутов,ХК Трактор,СКА,ЦСКА,
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