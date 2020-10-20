Якупов перейдёт в «Авангард»

Форвард «Амура» Наиль Якупов продолжит карьеру в омском «Авангарде».
Об этом сообщает «Спорт-экспресс». Нынешний сезон Якупов начал в составе «Амура», проведя за хабаровчан 15 матчей и набрав семь (1+6) очков.
27-летний форвард был первым номером драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2012 году. Он является серебряным призёром молодёжного чемпионата мира-2012 и бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира-2013 в составе сборной России.
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