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«Автомобилист» крупно обыграл «Нефтехимик» в КХЛ

RT на русскомиещё 4
6 часов назад
Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Автомобилист» крупно обыграл «Нефтехимик» в КХЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Встреча, прошедшая в Нижнекамске, завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.
Победу «Автомобилисту» принесли шайбы Алексея Василевского, Андрея Обидина, Джеффа Плэтта, Анатолия Голышева и Брукса Мэйсека.
«Нефтехимик» ответил голома Рафаэля Бикмуллина и Марата Хайруллина.
Ранее сообщалось, что «Спартак» в Санкт-Петербурге победил СКА в матче КХЛ.
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