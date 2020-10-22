«Автомобилист» крупно обыграл «Нефтехимик» в КХЛ

Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Нижнекамске, завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.