Гурьянов подписал контракт на $5,1 млн

Российский нападающий Денис Гурьянов заключил новый контракт с клубом НХЛ "Даллас" на два года, сообщается на сайте команды.

Средняя зарплата форварда за сезон составит 2,55 миллиона долларов. Ранее сообщалось, что клуб сделал хоккеисту квалификационное предложение.

В прошедшем сезоне Гурьянов, которому в июне исполнилось 23 года, провел за "Старз" 64 матча в регулярном чемпионате НХЛ, набрал 29 очков (20 голов и 9 результативных передач), в 27 играх плей-офф — 17 баллов (9+8). "Даллас" в сезоне-2019/20 дошел до финала плей-офф, где уступил "Тампе" в шести матчах.