Русского хоккеиста обделили деньгами в Америке

В ночь с четверга на пятницу по московскому времени российский защитник Дмитрий Куликов подписал контракт с «Нью-Джерси Дэвилз».

Евгении Дадонове, Еще до окончания розыгрыша Кубка Стэнли хоккейные журналисты по обе стороны океана начали изучать список будущих «безработных» Национальной хоккейной лиги — то есть, свободных агентов. Тех хоккеистов, которым на какой-то период времени придется остаться без контракта, чтобы провести переговоры со своим действующим клубом или найти новый. Изучая российскую часть этого списка, в первую очередь говорили о Илье Ковальчуке Антоне Худобине . А вот защитника «Виннипег Джетс» Дмитрия Куликова вспоминали гораздо реже, хотя и ему в 30 лет предстояло выйти на рынок.

Сезон-19/20 сложился для Куликова по привычному сценарию — часть регулярного чемпионата у оборонца снова отняла травма. Он повредил руку в конце ноября и не играл до середины января. Вернувшись в состав, россиянин стал получать достаточно игрового времени — по итогам регулярки он стал четвертым защитником команды по этому показателю. Из статистики Дмитрия также стоит выделить 77 блокированных бросков — второй результат среди всех игроков «Джетс», и 104 хита — 6 место. С результативностью все хуже: Куликов набрал всего 10 очков, но для защитника, которого в последние все привыкли воспринимать исключительно как «домоседа», ничего удивительного в этих цифрах нет. Сам он уверен, что его переориентация случилась именно в «Виннипеге»:

«С возрастом и с опытом игрока тренеры начинают замечать, что отдачи в нападении становится меньше. И они снимают игрока с этой роли. Ставят туда более молодых. У многих есть атакующий потенциал, но не все его раскрывают. Иногда тренеры захлопывают эту дверь раньше времени. Не видят, что игроки растрачивают свой потенциал в атаке и сдвигают их на защитную линию. Вместо них ставят молодых, у которых также есть потенциал, а потом снова убирают их. Так и продолжают крутить игроков, пока не найдут того, который подойдет в эту систему». #NHLJets GOAL! 🚨



KULI! Puts Jets on the board!



4-1 NJD | #GoJetsGo | #WPGvsNJD pic.twitter.com/qbEb8hd2lX— Winnipeg Jets (@NHLJets) October 5, 2019

Из плей-офф «Джетс» вылетели очень быстро, в квалификационном раунде «Калгари» разобрался с ними за четыре матча, а русский оборонец оказался перед необходимостью определяться со своим будущим. Еще в июне он рассказывал, что в условиях пандемии рассматривал вариант с возвращением в Россию, а агенту поступило несколько предложений, но в итоге Дмитрий решил остаться в Северной Америке. И даже успел несколько раз пообщаться с генеральным менеджером «Виннипега» о новом контракте еще до старта розыгрыша Кубка Стэнли.

#NEWS: We have signed defenseman Dmitry Kulikov to a one-year contract.



Welcome to Jerz! #WeAreOne | @InvestorsBank https://t.co/WlqIdlVHIE— New Jersey Devils (@NJDevils) October 22, 2020 Было очевидно, что Куликову придется пойти на понижение — останься он в канадском клубе или найди себе новый. Причин тут несколько. Во-первых, уже предыдущий контракт россиянина казался немного завышенным. Да, рынок в 2017-м был другим, но $4,33 млн для защитника-«домоседа» — это все-таки многовато, агент хоккеиста тогда сработал идеально. Во-вторых, за время, проведенное в форме «Джетс», Дмитрий только доказал свою повышенную травматичность. В-третьих, реалии сегодняшнего рынка свободных агентов таковы, что переплачивать на нем не готов вообще никто.

Тем не менее, казалось, что если не $3млн, то в крайнем случае $2-2,5 игрок получит. Реальность же оказалось гораздо суровее — к своему 12-му сезону в лучшей лиге мира Куликову пришлось откатиться практически к тем суммам, которые прописывают в контрактах новичков. В следующем сезоне он заработает $1,15 млн — очень скромная зарплата. Понятно, что рынок сейчас очень прижимист, но, кажется, российскому оборонцу все-таки недоплатили.

Bringing in Dmitry on defense. 😤#WeAreOne | #NJDevils pic.twitter.com/2uhjfwVJaK— New Jersey Devils (@NJDevils) October 22, 2020 Что касается «Дэвилз», для них эта сделка выглядит очень успешной. Руководители клуба хотели добавить опыта защитной линии? Куликов станет вторым по возрасту оборонцем команды после Пи-Кея Суббана, а 4 плей-офф за последние 5 лет выглядят еще одним его козырем. «Нью-Джерси» искал леворукого оборонца, чтобы сбалансировать эту линию при наличии праворуких Суббана, Дэймона Северсона и Коннора Каррика? И эту задача будет решена при помощи Дмитрия. О том, что россиянин способен добавить своей команде мощи, уже было написано выше.

Куликов упал в зарплате почти в 3 раза и у него есть год, чтобы попробовать вернуть хотя бы часть тех денег, которые он привык зарабатывать в последние сезоны. Если удастся наконец-то избежать травм, то Дмитрию вполне по силам стать важной частью «Дэвилз» и следующим летом вести диалог с клубом о более серьезных суммах. Если, эксперимент «Куликов в „Нью-Джерси“ провалится, то хоккеист всегда может посмотреть в направлении родины — здесь интерес к человеку с таким НХЛовским опытом точно будет, да и достойные деньги найдутся.