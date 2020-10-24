В вещах погибшего хоккеиста нашли снюс и снотворное

Правоохранители при обыске в здании дворца спорта «Юбилейный» в Орске по делу смерти хоккеиста Павла Крутия нашли снюс и сильнодействующее снотворное, сообщает orsk.ru.

10 июля этого года хоккеист ХК «Южный Урал» Крутий скончался в Орске. Сообщалось, что находившийся на тренировочных сборах 23-летний игрок почувствовал себя плохо, был доставлен машиной скорой помощи в реанимацию и скончался. Предварительный диагноз — тромбоэмболия легочной артерии.

Сотрудники полиции при осмотре личных вещей Крутия изъяли более 10 контейнеров с маркировкой Siberia Red, которые, предположительно, содержат снюс. Кроме того, были обнаружены сильнодействующее снотворное, запрещенное к свободной продаже, и противовоспалительный препарат, длительное применение которого может привести к артериальному тромбозу.

Партнеры Крутия по команде подтвердили, что Павел употреблял снюс, хотя это запрещено контрактом с клубом.

По факту смерти Крутия следователи возбудили уголовное дело и продолжают выяснять обстоятельства его смерти.