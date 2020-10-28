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«Динамо» вырвало у «Авангарда» победу в овертайме

Спорт-Экспресс
2 часа назад
В центральном матче игрового дня регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» играло с «Авангардом». Исход встречи решился в овертайме, где удача улыбнулась «Динамо» — 3:2.
«Динамо» вырвало у «Авангарда» победу
Фото: ТАССТАСС
Омичи потерпели второе поражение подряд и не смогли приблизиться к лидеру Восточной конференции — «Ак Барсу».
Хоккей,ХК Авангард,
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