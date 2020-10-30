«Называли коровой на льду, был уродом каким-то»

Защитник «Тампы-Бэй» Михаил Сергачев — хоккеист новой формации. Он не только выиграл Кубок Стэнли в 22 года, но и прекрасно понимает, как нужно вести себя за пределами льда. Не так давно при помощи студии «Quberten» защитник «Тампы-Бэй» разработал собственный бренд, а вместе с Андреем Василевским по видеосвязи принял участие в съемках «Вечернего Урганта». Но если после этого вратарь «молний» сорвал пресс-конференцию в родной Уфе из-за принципиальной позиции своего агента, то Сергачев свободно общается на разные темы.

На этот раз он стал гостем Kuji Podcast, где полтора часа поговорил с журналистом Андреем Коняевым и комиком Тимуром Каргиновым. Сергачев — первый спортсмен в истории одного из самых популярных русских подкастов. Ранее к Каргинову и Коняеву из мира спорта приходил президент «Fight Nights Global» Камил Гаджиев . Это не было типичным интервью, Сергачев вместе с ведущими обсуждал начинку для пирогов и сам задавал вопросы. Мы же приводим наиболее интересные цитаты чемпиона НХЛ.

«Русский менеджер во время плей-офф делал нам борщ, привозил квас и оливье»

«НХЛ — вообще молодцы. Они сделали все очень круто, все организовали. У нас был русский менеджер в Торонто. Нам делали борщ на всю команду. Все было по красоте. Квас привозили. Оливье, черный хлеб. Мы с пацанами кайфовали вообще по полной программе.

Я это воспринимал так, что это полоса, через которую нужно пройти, чтобы выиграть Кубок. Это не так, что ты думаешь: «Блин, в отеле сидеть месяц-два». Ты же не знаешь, сколько будешь там сидеть. Это же плей-офф. Если первый раунд не прошел, уедешь домой. Да, было тяжело. Не было ни родных, ни девушек. У пацанов правая рука накаченная была. Но это все шутки, конечно. Нормально было. Когда выигрываешь Кубок, забываешь, как там было тяжело.

«Заходил в твиттер, и там меня расчленяли, уродовали просто»

Раньше я обращал на это внимание. Мой первый год, мне 18-19 лет, я пришел в такую лигу, мне пишут негативные комментарии: «Ты шайбу потерял, гол забили». Я не знал, как реагировать, никому никогда не отвечал.

В 18 лет я каким-то образом попал в «Монреаль», три игры сыграл, и меня отправили обратно в юниоры. В этих трех матчах я играл очень мало, потому что играл плохо, был молодой и неопытный. Я заходил в твиттер, и там меня просто расчленяли, уродовали просто. Я не понимал, что происходит. До слез не доходило, но было очень неприятно. В итоге я удалил твиттер. Год там не сидел.

Сейчас стараюсь не заходить и не смотреть все это, потому что все равно найдется какой-нибудь дурак, который что-нибудь напишет. Всем спортсменам, мне кажется, психологически тяжело. Ты стараешься, выходишь, играешь. Выходишь после игры, ты забил гол, а тебе какой-нибудь дурачок пишет: «Ты вот здесь шайбу потерял».

«Не понимал, как Смолов не забил пенальти. Но последнее время не кричу на телевизор»

Помните, как Федор Смолов на чемпионате мира в России смазал пенальти? На тот момент я не понимал, как можно не попасть в ворота, а теперь ценю скилл и старание человека. Не в плане того, что Смолов молодец только потому что старается. Но надо понимать, сколько времени занимают все тренировки. Не всегда все решает игрок. Многое зависит от команды.

Так что последнее время не кричу на телевизор «ну что же ты делаешь?». Впрочем, на телевизор покричать это еще нормально. Писать, конечно, я никому ничего не буду.

«Делаешь силовой прием и включается запись «воу!». Потом смотришь на трибуны, а там никого»

Когда НХЛ это все начинала, они проецировали фанатов на экран. За нашими скамейками были два больших экрана. Когда мы забивали гол — звонили по зуму фанатам. А когда кто-то совершил силовой прием, включалась запись «воу!», будто это болельщики издают. В моменте, когда ты играешь, это звучит прикольно. А потом ты смотришь на трибуны и понимаешь, что там никого. Блин, обманули.

Я всю жизнь не придавал особого значения тому, как важен людям спорт, какое место он в их жизни занимает. Но пропал спорт, и у людей как будто упало настроение на 40%. Особенно в Штатах.

«Празднуя Кубок Стэнли, изуродовали раздевалку. Мне даже немного стыдно стало»

У нас сезон длится 190 дней, и каждые три недели мы меняем коньки. Клюшек на сезон выделяется 48, но я ломаю чуть поменьше, так выходит около 30. Тот же Никита Кучеров 50 с лишним использует, потому что бросает больше. У клюшек еще такое свойство есть, что они смягчаются со временем. Так что приходится выкидывать. Даже после двух игр ощущением уже не те.

Ребята не трогают свою форму. Наши менеджеры все стирают, точат коньки. После победы в Кубке Стэнли мы так изуродовали раздевалку, что все, что было на полу, наверное, протекло вниз. Мне даже немного стыдно стало. Мы после празднования пошли в отель, а они убирались. Тяжелая работа.

В КХЛ такая тема была, что молодые должны всю форму с арены всю форму перекинуть в автобус, а из автобуса в самолет. В профессиональном спорте такого быть не должно. Не знаю как сейчас, может уже по-другому, но раньше точно такое было в России.

«На ночь лучше не есть картошку. Клетчатка с протеином без углеводов — и не толстеешь»

Во время сезона питаемся довольно неплохо. Нам готовят два-три повара. Делают нам здоровую пищу. Калории никто на высчитывает, но знаю, что на ночь лучше картошку не есть. Клетчатка, протеин без углеводов и ты не толстеешь. В раздевалке четыре холодильника с напитками. Если вовремя ложиться спать и правильно питаться, то чувствуешь себя свежим. На 90-95% чувствую себя свежим.

«Тампа — идеальное место для хоккея: спокойно, +25, можно почилить»

Тампа — спокойный город. Приезжаю с тренировки и лежу. «Нетфликс» есть, но там больше нечего смотреть. Больше на ютубе зависаю. Катаемся с друзьями на пляж, у меня есть гидроцикл, который припаркован прямо в центре города. В Нью-Йорке, наверное, тяжело играть. Там проводишь полдня в пробках. Легко устать. Тампа в этом плане лучший город: спокойно, зимой +25, хорошие дороги. Можно просто почилить. В городе много пенсионеров. Атмосфера не хоккейная, но это идеальное место для хоккея.

«В детстве называли коровой на льду. Был уродом каким-то»

В детстве я очень бесился, потому что ребята из команды уже хорошо катались, а у меня не получалось. Назвали коровой на льду. Еще и шлем был зеленый, некрасивый. Был уродом каким-то. Было тяжело, начал драться со всеми подряд. Кто что скажет — я его чикс, завалил. Не знаю, как родители не сдались, когда мне было с 7 до 10 лет. Много тогда ныл. Потом понял, что я больше всех, и бросок есть. Оказывается, могу играть в хоккей. И шлем на белый поменял. А после того, как тренер неожиданно похвалил за проделанное упражнение, мой взгляд на хоккей поменялся. Стал играть по 40 минут за матч.

«Хедман каждый год сравнивает, какие мышцы стали больше или меньше»

Виктор Хедману каждый год в Швеции делают полное обследование тела специальной машиной и сравнивают, какие у него мышцы стали меньше или больше по сравнению с прошлым сезоном. Я таким пока не занимаюсь, но знаю, что ноги у меня, например, слабее, чем руки. И буду над этим работать.

Когда мы с выезда летим домой, Кучеров всегда пересматривает игру. Где как сыграл неправильно. Потом исправляет ошибки, даже самые мелкие. Если говорить про себя, то я помню, как играл пять лет назад. Могу сказать, набрал очки или нет. Любой гол помню, кто мне пас отдал.

«Один знакомый говорит, что играет ради денег. Я бы так не смог»

Мне 22 года, ну куда мне от хоккея уставать? В конце сезона я понимаю, что мне нужно абстрагироваться от хоккея. Нужно отдыхать, забыв, как коньки выглядят. А я уже через несколько дней после победы в Кубке Стэнли пошел на матч. У меня есть знакомый, который говорит, что играет ради денег. Я бы так не смог. Для меня хоккей — моя жизнь. А есть люди, которые свой скилл используют для заработка.