Овечкин анонсировал возвращение в КХЛ 

В 2008 году, как сообщал «Рамблер», Овечкин подписал с клубом Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» 13-летний контракт с зарплатой в размере 9,54 миллиона долларов за сезон (всего 124 миллиона долларов). По окончании сезона 2020-2021 годов он станет свободным агентом, если не подпишет новый контракт.

«Моя карьера еще не завершена. Моя карьера, можно сказать, в расцвете», — заявил он RTVI.

Спортсмен сообщил о намерении играть на протяжении еще нескольких лет и, возможно, если позволит состояние здоровья, завершить карьеру в составе «Динамо». На вопрос собеседницы, журналистки Тины Канделаки , о том, шутка ли это, он заверил, что нет, а в Россию он хотел бы вернуться лишь после того, как отыграет некоторое количество лет в составе «Кэпиталз».

«Это не вопрос денег. Это вопрос принципа», — подчеркнул Овечкин, добавив, что у него есть определенные цели, которых он хочет добиться после окончания игровой карьеры, однако не уточнив какие.