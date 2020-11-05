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Сделали то, что нравится! Русская молодёжь вынесла Финляндию на Кубке Карьяла 

Чемпионат.com 1 час назад
Русская молодёжь вынесла Финляндию
Фото: Эмиль Ханссон, photo.khl.ru
И кто здесь дискредитирует Евротур?
Сборная России стартовала на Евротуре матчем с Финляндией. Вообще, наша команда весьма неудачно играет с Суоми на Кубке Карьяла, но к нынешнему турниру нельзя было подходить с учётом какого-то бэкграунда — уж слишком необычным получался первый международный турнир сезона. Всему виной, разумеется, коронавирус. Это он заставил участников Карьялы принимать правила «пузырей» в Хельсинки. Это из-за него финны собрали состав исключительно из внутреннего чемпионата, благодаря чему оказались, пожалуй, самой безликой командой на домашнем турнире. Наконец, это именно ковид заставил ФХР отправить в Финляндию молодёжный состав.
Решение нашей Федерации вызвало бурю эмоций и в нашей стране, и в Европе. Шведы, финны и чехи злились на наглых русских, которые делают, что хотят, в России же предвкушали, вероятно, самый интересный этап Евротура в истории, который из рутинного и многим надоевшего соревнования в одночасье превратился в интереснейшее, интригующее зрелище. Ведь не секрет, что за молодёжку у нас давно болеется сильнее и искреннее, чем за взрослую команду.
Перед стартовым матчем главный тренер россиян Игорь Ларионов несколько раз пообещал, что сборная России не будет тушеваться и сыграет в атакующий хоккей. Довольно быстро выяснилось, что Профессор не обманул, да и, справедливости ради, бояться таких финнов было бы очень странно.
С первых минут встречи Россия стала показывать колоссальное преимущество в скорости, огромное желание, а простительный для молодой команды сумбур не мешал нашим парням воплощать своё доминирование в голы. Уже на второй минуте Родион Амиров подхватил шайбу в центральном круге, улетел в чужую зону, там крутанул на вираже Микаэля Сеппяля и с кистей пробил Оскари Сетянена.
Прекрасное начало! Оно сбросило с наших парней последние психологические оковы (если такие были), после чего Россия принялась методично укатывать тяжёлых финнов скоростными атаками и молодёжным задором. Темп подопечным Игоря Ларионова не сбило даже удаление Никиты Седова, затем нашим парням не удалось самим забить в большинстве, но в середине периода счёт закономерно стал 2:0. Марат Хуснутдинов на левом фланге включил ноги и с таким огромным запасом убежал к воротам Сетянена, что не встретил на своём пути никакого сопротивления — финны просто не успели помешать игроку системы СКА занести за ленточку импровизированный тачдаун.
Россияне и не думали выключать лихую музыку атаки: команда Ларионова делала ставку на быстрые, простые выпады с минимумом пасов в чужой зоне, и такая модель нападения сильно напрягала не привыкших к высоким скоростям финнов. До перерыва наши ребята могли забить ещё несколько голов, но ограничились одним взятием ворот. Василий Подколзин выиграл всю борьбу на правом фланге, протащил шайбу в чужую зону и выдал передачу на Ивана Сафонова, который завершил атаку в касание. Сетянен не выручил, а счёт стал 3:0.
Великолепный период, по ходу которого финны редко успевали подумать о своих атаках, а единственная угроза воротам Ярослава Аскарова пришла после того, как Алекси Саарела изящно «раздел» Даниила Чайку и вывалился на рандеву с нашим голкипером, но тот играючи справился с угрозой, по-пижонски выкинув ловушку вверх после сейва.
Перерыв сумел остудить пыл нашей команды и позволил финнам собраться с мыслями. Во втором отрезке подопечные Юкки Ялонена сумели сбить скорости россиян, перешли к длинным позиционным атакам, да ещё и заставили наших парней нарушать правила. Надежду команде Финляндии подарил и быстрый гол Эльмери Эронена, который хорошим дальним выстрелом пробил Аскарова, который, правда, не имел никаких шансов увидеть момент броска из-за толчеи на собственном пятачке.
Финны продолжили уповать на позиционку и дальние броски, в какой-то момент показалось, что россияне слишком близко стали прижиматься к своим воротам, но в результате получилось так, что тактика команды Суоми её и погубила. На 35-й минуте Миска Сииконен перестарался на добивании, съездил клюшкой по ловушке Аскарова и схлопотал удаление, которое классным, зрячим кистевым броском реализовал Даниил Чайка.
Этот гол и эмоции, выплеснутые на пятачке ворот Аскарова после нарушения Сииконена, придали России новый импульс, который вернул игру в Хельсинки к шаблонам первого периода. Подопечные Ларионова снова включили скорости, стали регулярно угрожать владениям Сетянена, и за полторы минуты до второго перерыва преимущество нашей команды привело к пятому голу. Сафонов классно бросил в прорыв Егора Чинахова, форвард «Авангарда» легко убежал от двух опекунов и блистательно переиграл в ближнем бою финского вратаря. 5:1!
В самом начале третьего периода россияне ошиблись при выходе из зоны, и Ере Саллинен дальним броском забросил второй финский гол в матче. Но эта мелкая неприятность нисколько не смутила нашу команду. Российская молодёжка очень грамотно принялась играть по счёту, с разумным откатом и поиском шансов в контратаках, а финны не сумели извлечь из приятного начала периода никакой ощутимой пользы. Где-то в середине отрезка стало ясно, что первый официальный матч Игоря Ларионова у руля сборной России закончится уверенной победой его подопечных. А тут ещё и юркий Арсений Грицюк заработал большинство, которое реализовал Егор Афанасьев.
6:2! Российская молодёжка одержала увереннейшую победу над взрослой финской сборной, да ещё и на её площадке. Наши парни были не только быстрее, но и, очевидно, мастеровитее соперника, грамотно держали темп по ходу встречи и не позволили финнам даже помечтать о победе. «Россия делает то, что ей нравится, потому что русские думают, что правила существуют только для других», — возмущались в финской прессе, комментируя решение ФХР отправить в Хельсинки молодёжку. Что ж, в первой игре Кубка Карьяла Россия действительно сделала то, что нравится её болельщикам — буквально вынесла тяжёлых, степенных финнов своим мальчишеским задором. Так кто всё-таки дискредитирует Евротур: крутая русская молодёжная команда или сонная, разобранная, зато взрослая финская сборная? Прекрасная победа, отличное начало турнира. Но обольщаться не стоит, так как с чехами и шведами сборной России, уверен, будет гораздо тяжелее.
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Хоккей , Статьи , Игорь Ларионов , Василий Подколзин , Иван Сафонов , Даниил Чайка , Ере Саллинен , Ярослав Аскаров , СБОРНАЯ РОССИИ , СКА , ХК Авангард
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