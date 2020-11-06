Хоккеист назвал главный стереотип о россиянах

Канадский капитан клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Барыс» Даррен Диц назвал главный стереотип о россиянах. Его слова приводит Sport24.

Диц заявил, что за рубежом россиян считают грубыми и жесткими. По мнению спортсмена, это связано со звучанием русского языка, поэтому, когда он начал учить русский, его мнение изменилось.

«Когда ты понимаешь контекст, это вообще не так. Но это стереотип, не знаю, почему он устоялся. Получив возможность общаться с людьми, я быстро убедился, что россияне добрые и приветливые», — добавил 27-летний канадец.

В 2017 году Диц удивлялся , что не встретил ни одного медведя в России. Тогда он сказал, что климат в Сибири оказался более мягким, чем в его родном городе.

Диц выступает за «Барыс» с 2017 года. До этого он играл за ряд клубов Американской хоккейной лиги. Спортсмен не привлекался к матчам за сборную Канады. В феврале 2019-го он получил гражданство Казахстана и будет выступать за национальную команду республики.