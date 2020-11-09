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Aftonbladet (Швеция): три оплеухи подряд от русских 

ИноСМИ 3 часа назад
«Железный занавес»: три оплеухи подряд от русских
Фото: © РИА Новости, Григорий Сысоев
Юношеская сборная России нанесла соперникам три поражения подряд — взрослым командам Швеции, Финляндии и Чехии. Изначально их считали обреченными на поражение, но они вернулись с Кубка «Карьяла» чемпионами.
В Кубке «Карьяла» Ларионов выстроил собственный «железный занавес».
Молодежная сборная России нанесла соперникам три поражения подряд — взрослым командам Швеции, Финляндии и Чехии.
На русских обрушилось немало критики, когда они отправили на Кубок «Карьяла» не лучших игроков, а молодежную сборную на разогрев перед чемпионатом мира в канадском Эдмонтоне.
Но молодая российская команда ворвалась в этот турнир, слету разгромив в стартовом матче хозяев из Финляндии со счетом 6:2.
В следующем матче они обыграли Швецию по буллитам (2:1), а под занавес разгромили чехов 3:0.
Сенсационное выступление юной команды: щелчок, другой и третий.
Будь это обычный турнир, в этот воскресный день я бы сгребал листья в саду, гулял или мыл машину.

Торонто о своем выборе не пожалеет

Обычно в таких турнирах я слежу лишь за матчами «Тре крунур».
Но на этот раз я просто не мог остаться в стороне. Смотрю на игру российской молодежи и не могу насмотреться.
Я-то думал, это будет их самый трудный матч, учитывая, что когда русские играют с чехами, страсти всегда накалены.
Но шайба не шла, и в игре чехов читалось явное раздражение. Особенно когда Давид Йиричек грубо ударил россиянина Егора Спиридонова в спину. По-настоящему грязный прием, в Шведской хоккейной лиге за такой полагается пятиминутное удаление и дисквалификация на матч — тут и к гадалке не ходи.
Но ему дали лишь две минуты — на мировой арене совсем другие правила.
Звездный голкипер Ярослав Аскаров отстоял на ноль третью игру подряд и стал лучшим вратарем турнира, хотя ему всего 18.
Сенсационно хорош и 19-летний нападающий Родион Амиров, который сравнял счет на последних минутах матча со Швецией, а потом забил в серии буллитов.
Он же открыл счет в матче с чехами, забив шайбу с отскока.
В этом году Амиров уже успел войти в историю драфта НХЛ, став первым россиянином, выбранным «Торонто Мэйпл Лифс» в первом раунде под номером 15.
Вряд ли Торонто пожалеет о своем выборе после Кубка «Карьяла».

Сенсационный прорыв

А как насчет дебюта 59-летней легенды хоккея Игоря Ларионова на посту главного тренера?
Завершив карьеру игрока в 43 года в «Нью-Джерси Девилз», он занимался в основном частным предпринимательством.
Да, в какой-то момент он снова взялся за клюшку и сыграл целых два матча за команду «Брунфло» 1-го дивизиона губернии Емтланд в сезоне 2005-06, но больше смахивало на маркетинговый ход, хотя Ларионов и набрал четыре очка (1+3).
Менее года назад, 30 ноября, его уговорили поработать помощником тренера в российской молодежной команде — так состоялся его дебют как наставника.
Этот же сезон для него первый в качестве главного тренера, и начал он лихо.
Россия нередко присылает на такие турниры сборные из звезд первой величины, которые просто рассекают по площадке и не питают ни малейшего интереса к командной игре — я, по крайней мере, таких повидал немало.
Но эта молодежная банда? Какой тотальный хоккей, какая техника, какой настрой, какая дисциплина, физика и динамика!
Ларионов был игроком мирового класса с самого юношества и выиграл все, что только можно. Десять лет он пробыл в старой советской системе, но когда упал «железный занавес», его отпустили поиграть в НХЛ.
И хотя Ларионов попал за океан уже сложившимся 28-летним хоккеистом, он отыграл в НХЛ целых 14 сезонов и 921 игру. И всегда был командным игроком.
В таких случаях ты знаешь, что надо делать, и не полагаешься на волю случая.
Похоже, он сумел передать свои знания команде восемнадцатилетних и девятнадцатилетних парней и совершил невероятный прорыв как тренер.
И больше всего впечатлило даже не нападение, а игра в обороне. Ларионов словно воздвиг собственный «железный занавес».
Складывается ощущение, что он уже начал вторую хоккейную карьеру и придал новый смысл прозвищу, которое носил как игрок — «Профессор».
Канадцам, американцам, шведам и финнам есть что проанализировать перед молодежным чемпионатом мира в Эдмонтоне, который начнется в эти рождественские выходные.
В игре русских вроде бы всё на месте.
Aftonbladet (Швеция)
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Хоккей , Статьи , Игорь Ларионов , Егор Спиридонов , Ярослав Аскаров , СБОРНАЯ РОССИИ
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