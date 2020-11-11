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Хоккеист Малкин признался, что перенес заражение коронавирусом 

ТАСС 5 часов назад
Малкин перенес коронавирус
Фото: © AP Photo/Gene J. Puskar
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" и сборной России Евгений Малкин переболел коронавирусом. Об этом 34-летний хоккеист заявил в эфире телеканала "Матч ТВ".

"Да, я переболел коронавирусом, — сказал Малкин. — Симптомов никаких не было. Сейчас каждый день заболевают по 20 тысяч человек. "

"Мы с ребенком ходим на тренировки, другие дети хотят сфотографироваться, хочется и их обрадовать, но в то же время понимаю свою ответственность. Люди иногда этого не понимают, некоторые обижаются. Пользуясь случаем, хочу сказать детям, которым отказал, — не держите на меня зла. Сейчас такая ситуация", — добавил Малкин.

Малкин играет за "Питтсбург" с 2006 года, он провел 907 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых набрал 1076 очков (416 голов + 660 передач). Вместе с "Питтсбургом" форвард трижды выиграл Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017).
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Хоккей , Евгений Малкин , СБОРНАЯ РОССИИ
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