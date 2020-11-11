Малкин перенес коронавирус

"Мы с ребенком ходим на тренировки, другие дети хотят сфотографироваться, хочется и их обрадовать, но в то же время понимаю свою ответственность. Люди иногда этого не понимают, некоторые обижаются. Пользуясь случаем, хочу сказать детям, которым отказал, — не держите на меня зла. Сейчас такая ситуация", — добавил Малкин.