Овечкин сравнил себя с Месси 

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сравнил себя с футболистом "Барселоны" Лионелем Месси. В интервью YouTube-каналу "КраСава" спортсмена попросили сопоставить свой хоккейный уровень с игрой футболиста.
"Если взять Овечкина-хоккеиста, его уровень и спроецировать на футбол, то Овечкин — это кто?" — спросил ведущий шоу Евгений Савин.
"Месси", — ответил обладатель Кубка Стэнли сезона-2017/18. Ранее Овечкин заявил о желании сыграть за футбольное "Динамо".