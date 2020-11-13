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Прославленный российский хоккеист, нападающий сборной России и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о своих музыкальных вкусах и признался, что он «тащится» от певицы Ольги Бузовой.

Своим мнением он поделился в эфире YouTube-канала «Сычев подкаст и Денис Казанский ». По словам хоккеиста, из российских исполнителей он слушает рэпера Басту, а из иностранных — Eminem и 2Pac.

Из наших мне нравятся Гуф, Кравц, тащусь от Бузовой, — сказал Овечкин.

Капитан «Вашингтона» добавил, что считает себя меломаном и может слушать очень разную музыку — как рэп, так и танцевальную.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Александр Овечкин посетил футбольный матч «Динамо» — «Краснодар», после которого признался, что хотел бы выступить за команду, возглавляемую сейчас Александром Кульчим.