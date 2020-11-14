Во время игры Майер и Луис сбросили перчатки, после чего хоккеист "Слована" покатился на соперника. Защитник "Дуклы" встретил противника мощным ударом в челюсть, который мгновенно отправил Майера в нокаут. Спустя несколько минут защитника "Слована" увезли на носилках.

Позже пострадавший хоккеист пришел в себя, однако не смог вспомнить детали инцидента.

Матч завершился победой "Слована" со счетом 7:4.