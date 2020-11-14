ЦСКА разгромил «Сочи»

Московский ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обыграл "Сочи" со счетом 7:0. Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 1 817 зрителей.

ЦСКА продлил победную серию в очных встречах с сочинским клубом до 14 матчей. Всего армейцы оказались сильнее в 23 из 24 игр между командами.