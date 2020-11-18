«Какой-то зов предков во мне». Панарин мечтает о тайге

Тренироваться я люблю, особенно по утрам: тогда есть ощущение, что ты сделал дело и у тебя впереди еще весь день. В России у спортсменов принято между сезонами отдыхать месяца два, а потом все тренировки сжимать в три недели и тренироваться по два-три раза в день. Мне такой график не подходит, я становлюсь подавленным. Ты же не живешь! Проснулся, поел, поспал, потренировался, то есть отпуска вообще никакого нет. Я вхожу в ритм на месяц раньше, но начинаю с одной тренировки по утрам, так что после 11-12 часов я уже свободен.