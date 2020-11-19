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«Металлург» в овертайме проиграл «Амуру» в КХЛ

Советский спортиещё 9
6 часов назад
Магнитогорский «Металлург» потерпел поражение от хабаровского «Амура» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Металлург» в овертайме проиграл «Амуру»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Встреча, прошедшая в Хабаровске, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев льда.
Победу «Амуру» принесли две шайбы Гинека Зогорны, отличившегося в первом периоде и в овертайме.
За «Металлург» во втором периоде забил Андрей Чибисов.
Хоккей,Андрей Чибисов,Металлург,ХК Амур,
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