ЧМ-2021 могут перенести из Белоруссии в Россию 

Чемпионат мира-2021 может быть перенесен из Белоруссии в Москву, сообщил журналист The Hockey News Райан Кеннеди

По сведениям источника, президент ИИХФ Рене Фазель прилетит в Россию, чтобы встретиться с главой ФХР Владиславом Третьяком . При этом Латвия сохранит свои матчи, которые должны пройти в Риге.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что турнир могут перенести в Канаду. Такие меры связаны с нестабильной политической обстановкой в Белоруссии, при которой многие европейские команды не хотят ехать на турнир.

ЧМ-2021 должен пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в Минске и Риге.